Google se nechce nechat zahanbit Sorou a vytahuje z rukávu novou verzi svého generátoru videí

- Google vydal nový AI model Veo 3.1, který přináší realističtější videa, kvalitnější zvuk a lepší porozumění zadaným příkazům
- Aktualizace se promítá do nástroje Flow, který nově umožňuje generovat video i se zvukem u klíčových funkcí
- Uživatelé získávají nové editační nástroje pro přesné úpravy, jako je vkládání a brzké odstranění objektů přímo ve videu
Google oznámil velkou aktualizaci své technologie pro generování videa pomocí umělé inteligence Veo. Konkrétně jde o nový, pokročilejší model Veo 3.1 a zároveň o podstatné rozšíření možností kreativního nástroje Flow, který tento model využívá. Klíčovou novinkou je plná integrace zvuku do stávajících funkcí a zavedení nových editačních nástrojů, které uživatelům poskytují výrazně větší kontrolu nad finální podobou jejich tvorby.
Tři v jednom
Nejvýznamnější změnou je vylepšený model Veo 3.1, který se zaměřuje na vyšší realismus, bohatší zvukové stopy a přesnější interpretaci vašich textových zadání. Podle Googlu model mnohem lépe zachycuje textury a detaily reálného světa a výrazně zlepšuje audiovizuální kvalitu při převodu statických obrázků na video.
Aktualizace se nejvíce projevuje v sice méně známém, ale velice šikovném nástroji Flow, který byl představen před pěti měsíci. Poprvé je nyní možné generovat video se zvukem i u funkcí, které byly dosud čistě vizuální. Novinka se týká hlavně tří klíčových nástrojů: Ingredients to Video, které umožňuje uživatelům definovat postavy, objekty a styl scény pomocí několika referenčních obrázků. Flow nyní k výslednému videu přidá i odpovídající zvukovou kulisu.
Druhým je Frames to Video, který generuje plynulý přechod mezi úvodním a závěrečným snímkem. Nově lze tyto přechody obohatit i o zvuk. A do třetice tu máme funcki Extend, která slouží k prodlužování existujících klipů a vytváření delších, souvislých záběrů. A i tady se nově generuje i navazující zvuk.
Precizní úpravy přímo v nástroji
Spolu s vylepšením zvuku přichází i nové možnosti pro střih a úpravy přímo v rozhraní Flow, které umožňují tvůrcům doladit své scény s větší přesností, než jak to bylo dřív možné.
Nově je dostupná funkce Vložení (Insert), která dovoluje přidávat do jakékoli scény nové prvky – od realistických detailů po fantasy bytosti. Systém si přitom sám poradí se správným nasvícením a stíny, aby přidaný objekt působil přirozeně.
V dohledné době se má prý také spustit funkce Odstranění (Remove), která umožní jednoduše vymazat nechtěné objekty nebo postavy. Umělá inteligence následně sama zrekonstruuje pozadí tak, jako by daný prvek ve scéně nikdy nebyl.
Flow, Veo, Gemini
Model Veo 3.1 je kromě nástroje Flow dostupný také pro vývojáře prostřednictvím Gemini API a pro firemní zákazníky na platformě Vertex AI. Pro běžné uživatele je ale zbrusu nové Veo 3.1 dostupné i přímo v rámci webové aplikace Gemini, kde stačí přepnout na video a pak jen zadat prompt. Pokud tak nechcete tvořit něco malinko sofistikovanějšího, nemusíte ani chodit do Flow, stačí vám Gemini.
Už brzy uvidíme, jak velký důraz bude chtít Google klást na video v rámci blížícího se Gemini 3. Integrace Veo už v Gemini dávno je, stejně jako generování obrázků skrze Nano Banana. Do nějaké formy videí teď ale šlapou téměř všichni, v čele s OpenAI, která nedávno spustila regulérní novou „sociální síť“ založenou na nové verzi generátoru videí Sora.