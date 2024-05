Google omylem smazal celý penzijní fond v hodnotě téměř 2 bilionů korun. Bez peněz se ocitlo přes 600 tisíc klientů

Technologický gigant nedopatřením smazal účet australské penzijní společnosti

Přibližně 620 tisíc klientů přišlo o přístup k úsporám ve výši 125 miliard dolarů

Výpadek trval přibližně týden, než společnost obnovila účet ze zálohy

Cloud umí být skvělý sluha, ale zlý pán. Pokud všechno funguje tak, jak má, ušetří vám spoustu nákladů. Jenže když se něco pokazí, často to nebývá malá chyba, které si nikdo nevšimne. To se stalo i v případě australského penzijního fondu UniSuper. který se spoléhá na služby Google Cloud. V jeho případě se gigant z Mountain View dopustil chyby, která vyděsila přes půl milionu klientů penzijní společnosti – Google totiž omylem smazal jejich účet na Cloudu, čímž se jeho klienti nemohli dostat ke svým úsporám v celkové hodnotě 125 miliard australských dolarů (cca 1,9 bilionů korun).

Chyba na straně Googlu vyděsila 620 tisíc klientů penzijní společnosti

Děsivá situace vydržela přibližně týden, než se společnosti podařilo obnovit všechna data ze zálohy. „Jedná se o ojedinělý případ, který se nikdy předtím nevyskytl u žádného z klientů Google Cloud na celém světě,“ uvedli generální ředitel Google Cloud Thomas Kurian a generální ředitel společnosti UniSuper Peter Chun ve společném prohlášení, které 8. května přinesl deník The Guardian. „K tomu by nemělo dojít. Společnost Google Cloud identifikovala události, které vedly k tomuto narušení, a přijala opatření, aby se to již neopakovalo.“

Ačkoli se podle společnosti Google tato chyba v cloudu ještě nikdy nestala, možnost závad a výpadků je důvodem k obavám pro společnosti a vlády, které stále častěji přesouvají svá data k poskytovatelům cloudu. Podle letošních údajů patří mezi zákazníky Google Cloud přibližně 60 % z 1 000 největších světových společností a 90 % jednorožců v oblasti generativní umělé inteligence. Téměř půl milionu společností po celém světě využívá Google Cloud pro své klienty, včetně společností Volkswagen.