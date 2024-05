Majitele iPhonů trápí kuriózní chyba: obnovuje roky smazané fotky, včetně těch hanbatých

Před pár dny jsme informovali ohledně nejnovější verze iOS, kterou dal Apple k dispozici uživatelům. Někteří z nadšenců ale po aktualizaci začali přicházeli se stížnostmi na zvláštní chyby. V telefonech uživatelů, kteří před lety smazali některé fotky, se začaly tyto snímky opět objevovat. Zní to jako ze špatného filmu ale na toto téma vzniklo dokonce celé vlákno na Redditu.

Ačkoliv iOS po smazání fotek nabízí možnost opět snímky obnovit, po třiceti dnech i tato možnost zmizí a data mají být nenávratně zničena. Kde se ale berou po mnoha letech původně smazané obrázky a kolik jich má Apple někde takto uložených? To jsou otázky, které logicky nová chyba systému vzbudila.

Z hlediska soukromí a bezpečnosti se jedná o dost vážný problém, objevují se totiž případy, kdy uživatelé hlásí obnovené snímky obsahující nahotu. Objevil se ale také případ, kdy uživatel prodal starý iPad kamarádovi a ačkoliv jej před prodejem kompletně vyčistil, nyní se novému majiteli objevilo v paměti 300 starých snímků, přičemž některé z nich opět byly soukromého charakteru.

After upgrading to iOS 17.5 on my Xr, voicemails that I had already listened to or deleted reappeared. Before the update, I had only one unheard voicemail, but now I have 26. pic.twitter.com/eqx1buJIx0

— Stacey (@ssmithdev) May 15, 2024