Google odhalil Gemini. Jejich nejpokročilejší AI model jde po krku ChatGPT

Gigant z Mountain View na nic nečekal a oficiálně představil AI Gemini

To obohatí stávající AI jménem Bard a bude vážným konkurentem pro ChatGPT

Gemini se postupně dostane také do chytrých telefonů, vyhledávání, reklamy či prohlížeče Chrome

Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. Ještě včera to vypadalo, že umělá inteligence s názvem Gemini od Googlu to letos nestihne a dočkáme se jej až v příštím roce. Spekulace ale tentokrát byly mylné a gigant z Mountain View všem vytřel zrak, když oficiálně uvedl svého konkurenta pro ChatGPT na trh. Po odhalení modelu Gemini AI na konferenci I/O 2023 společnost Google v úterý oficiálně představila Gemini 1.0. Firma označuje Gemini za svůj dosud největší a nejschopnější model, který dokáže porozumět textu, obrázkům, zvuku, videu a kódu a kombinovat je.

Nejpokročilejší AI od Googlu se představuje veřejnosti

Model Gemini je k dispozici ve třech různých variantách: Ultra, Pro a Nano. Ultra je největší model, který zvládne velké a složité úlohy. Model Pro je takovou zlatou střední cestou a dokáže škálovat nejrůznější úlohy. Nano je nejvýkonnější model a je určen pro úlohy prováděné přímo na zařízení. Gemini si poradí s různými výzvami, ať už na datových centrech nebo na chytrých telefonech.

Generální ředitel společnosti Google Sundar Pichai a generální ředitel společnosti DeepMind Demis Hassabis vysvětlili, jak se Gemini liší od ostatních multimodálních modelů: „Gemini jsme navrhli tak, aby byl nativně multimodální a od začátku předtrénovaný na různé modality. Poté jsme jej vyladili pomocí dalších dat, abychom dále zdokonalili jeho efektivitu. Díky tomu Gemini od základu bezproblémově rozumí všem druhům vstupů a uvažuje o nich mnohem lépe než stávající multimodální modely – a jeho schopnosti jsou na špičkové úrovni téměř ve všech oblastech.“

Ředitelé se také neváhali podělit o data porovnávající Gemini s GPT-4, přičemž Gemini se často umisťovalo na předních místech. Ve 30 z 32 široce používaných akademických srovnávacích testů pro výzkum a vývoj LLM překonal Gemini Ultra výsledky GPT-4. Gemini Ultra je také prvním modelem, který porazil lidské experty v testu MMLU (masivní víceúlohové porozumění jazyku), a to s výsledkem 90 %.

Od dnešního dne bude Bard používat vyladěnou verzi Gemini Pro pro pokročilejší funkce. Podle Googlu se jedná o největší vylepšení Barda od uvedení této konverzační umělé inteligence na trh. Google také přinese Gemini Nano do Pixelu 8 Pro, který bude pohánět funkce jako Summarize v aplikaci Recorder a Smart Reply v Gboard. V budoucnu se Gemini objeví také ve vyhledávání, reklamách, Chromu a Duet AI. Vývojáři a firemní zákazníci budou mít 13. prosince přístup ke službě Gemini Pro pomocí rozhraní Gemini API v aplikaci Google AI Studio nebo Google Cloud Vertex AI. Vývojáři pro systém Android se mohou zaregistrovat do předběžného náhledu AICore a začít vytvářet s Gemini Nano.