Geniální gadget na léto: chytrý přívěsek vás dokonale ochrání při pobytu na sluníčku

- Segment nositelné elektroniky je nesmírně obsáhlý a komplexní
- Často je až s podivem, co všechno dokážou výrobci vymyslet
- Nový přívěsek The Gem vypadá velmi zajímavě a přichází právě včas, v době letní sezóny
Když se řekne nositelná elektronika, většina z nás si vybaví chytré hodinky, fitness náramky, chytré brýle, prsteny nebo bezdrátová sluchátka. Existuje ale mnohem více typů zařízení a limit představuje vlastně jen vynalézavost jednotlivých výrobců. Nový chytrý přívěsek The Gem je velmi originální, nesmírně praktický a cílí hlavně na milovníky léta, slunečného počasí a opalování.
Sezóna opalování se blíží
Tak jsme se dočkali, konečně dorazilo léto. Doba dlouhých teplých dnů, dovolených, povalování se u vody a opalování. To samo o sobě není příliš zdravé, a ačkoliv je samozřejmě pobyt na slunci pro náš život nezbytný, nic se nemá přehánět. A není to jen o cíleném opalování – v létě trávíme obecně mnohem více času vystaveni slunečnímu svitu a ne každý se umí správně chránit.
Předčasné stárnutí pleti je v tomto případě tím menším problémem a mnohem vážnějším následkem nadměrného vystavování se přímému slunečnímu svitu je rakovina kůže. Nový přívěsek The Gem od společnosti The90, která se zaměřuje na prevenci a zdraví pleti, cílí právě na tento aspekt a bude vás ve slunečných letních dnech spolehlivě chránit.
Mějte své slunění pod kontrolou
Chytrý přívěsek The Gem funguje s doprovodnou aplikací a je navržen speciálně pro sledování expozice UVA a UVB záření v reálném čase. Umí tedy informovat nositele o tom, kolik času během dne tráví vystaveni slunci a jeho záření. Uživateli poskytne přesná a přehledná data, která sbírá pomocí speciálního kruhového senzoru v titanovém pouzdře.
Ten umí změřit, jak dlouho je pokožka uživatele vystavena UVA i UVB záření – zatímco první typ záření proniká do kůže a způsobuje její předčasné stárnutí, druhý způsobuje spáleniny a poškozuje DNA. Oba typy záření každopádně zvyšují riziko rakoviny kůže. The Gem může na vestavěnou baterii fungovat celý týden a senzor je odolný vůči stříkající vodě.
Přívěsek je navržen tak, aby se nosil na krku a alfou i omegou pro zpracování dat je aplikace. Ta zohledňuje typ pleti, sleduje expozici záření v reálném čase a umí poskytovat praktické rady – kdy se znovu namazat krémem, kdy se zakrýt nebo se přesunout do stínu. Aplikace dále odhaduje hladinu syntetizovaného vitamínu D, doporučí oblečení pro aktuální úroveň UV záření a nabízí tipy na péči po opalování.
Cena a dostupnost
The Gem se dá objednat na oficiálním webu výrobce, nicméně do Česka poslat bohužel nejde. Je ale možné, že se postupem času objeví i na jiných platformách, jako je třeba Amazon, a budeme si ho moct poslat i do tuzemska. Jeho cena je 199 dolarů (po přepočtu vychází na zhruba 5 000 Kč s DPH) a vzhledem k designu je určen primárně pro ženy, ale výrobce má v plánu uvést na trh i modely pro muže a děti.