Google neuhlídal design Pixel Watch 4. Dostanou zcela nový způsob nabíjení

Podívejte se na uniklé tiskové snímky hodinek Pixel Watch 4

Design se nijak výrazně měnit nebude, zato se dočkáme nového způsobu nabíjení

Hodinky dostanou výkonný AI koprocesor, větší akumulátory a rychlejší nabíjení

Společnost Google je známá tím, že se jí až zoufale nedaří utajovat informace o svých chystaných produktech. V tomto týdnu se na internet dostaly oficiální tiskové snímky všech připravovaných smartphonů řady Pixel 10, nyní je doplňují rendery připravovaných hodinek Pixel Watch 4. Díky serveru Android Headlines známe i jejich klíčové parametry, takže si již dnes můžeme udělat malou předpremiéru.

Pixel Watch 4: s nabíječkou na boku

Letošní hodinky od Googlu budou vypadat prakticky navlas stejně jako ty loňské, čemuž se nelze divit. Už od první generace mají Pixel Watch velmi jednoduchý přímočarý design, na kterém nelze prakticky nic změnit, leda by se Google pustil do nějaké odvážnější revoluce. Ta se ale letos odehrávat nebude, takže dostaneme klasické kruhové hodinky, které zepředu vyplňuje displej s výrazným zaoblením po celém obvodu. U displeje potěší nárůst jasu, a to až do hodnoty 3 tisíce nitů.

Jedna věc se ale zevnějšku přeci jen změní – Google kvůli jinému rozložení senzorů přesune napájecí kontakty z dýnka na levý bok, tudíž se hodinky budou dobíjet jiným způsobem, a to ve speciální kolébce „na stojáka“. Pro tento režim má Google připravený speciální ciferník ukazující nejen hodiny, ale i stav nabíjení. Přesunutí nabíjecích pinů má mít také sekundární efekt, a to snadnější opravitelnost – předchozí generace totiž nebylo možné opravovat prakticky vůbec.

Hodinky Pixel Watch 4 mají déle vydržet na jedno nabití, obě varianty totiž dostanou větší akumulátory:

41 mm – 325 mAh (oproti 307 mAh), výdrž 30 hodin se zapnutým displejem nebo 48 hodin v úsporném režimu

45 mm – 455 mAh (oproti 420 mAh), výdrž 40 hodin se zapnutým displejem nebo 72 hodin v úsporném režimu

Nabíjení má být díky nové kolébce o 25 procent rychlejší než u minulé generace.

Stejný čipset jako v minulých letech

K delší výdrži přispějí nejen větší akumulátory, ale také nový koprocesor M55 – ten má zvládnout až 5× větší objem úloh využívajících umělou inteligenci, a to za velmi nízké spotřeby. To je velmi důležité, neboť hodinky budou mít v sobě integrovaný asistent Gemini.

Hrubý výpočetní výkon se v případě Pixel Watch 4 měnit nemá – Google totiž potřetí použije čip Snapdragon W5+ spolupracující se 2 GB RAM a 32GB úložištěm. Součástí výbavy bude i široká plejáda senzorů – kompas, červené a infračervené senzory pro monitorování okysličení krve, víceúčelové elektrické senzory pro měření EKG, vícecestný optický snímač tepové frekvence, výškoměr, gyroskop, snímač okolního světla, barometr, magnetometr a také UWB senzor pro přesnou lokalizaci.

Hodinky Pixel Watch 4 budou představené na události Made by Google příští měsíc 20. srpna, do prodeje by se měly dostat ke konci letošních letních prázdnin. V nabídce mají být čtyři barevné varianty – černá, stříbrná, zlatá a měsíční kámen, vzhled půjde oživit nepřeberným množstvím řemínků, u nichž Google zvolí nový materiál pro ještě pohodlnější nošení.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.