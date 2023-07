Google myslí s AI také na novináře. Jeho nástroj jim pomůže psát lepší články

Genesis je nástroj na bázi umělé inteligence pro novináře

Má za cíl jim ulehčit s technickou stránkou psaní

Aktuálně AI od Googlu testují tři prestižní redakce ve Spojených státech

Umělá inteligence je v posledních několika měsících technologickým tématem číslo jedna. Široké možnosti, které nabízí nástroje typu ChatGPT či Bard, otevírají celou řadu otázek. Ty jsou nejen negativní a plné obav o budoucnost celé řady profesí, ale také pozitivní a přinášející nápady, jak spoustě lidem ušetřit práci a umožnit jim soustředit se na to důležité. Stejného názoru je evidentně také Google, který vybraným novinářským redakcím ve Spojených státech nabídl svého pomocníka založeného na umělé inteligenci.

Umělá inteligence pomůže novinářům

Nástroj nese název Genesis a k dispozici ho dostaly redakce The New York Times, Wall Street Journal a Washington Post, které patří mezi nejrespektovanější noviny nejen za velkou louží, ale také v celém světě. Které odvětví giganta z Mountain View za ní stojí, jak konkrétně vypadá, zda jej bude Google postupně nabízet i dalším redakcím či jestli jej do budoucna čeká zpoplatnění, prozatím bohužel nevíme.

AI pro novináře nemá dle tvrzení samotného Googlu redaktory nahradit, ale nabídnout jim sadu nástrojů, které jim pomohou vylepšit nejen kvalitu článků, ale také jim umožní soustředit se na důležitější věci. Samotná firma zmínila například možnost nechat si od Genesis napovědět s alternativními titulky či frázemi, které vybočují ze stylu daného redaktora. Podobné funkce by tedy v praxi měly mít pozitivní dopad na technickou kvalitu článku, přičemž redaktor by se tak mohl soustředit například na dodatečné rešerše.

Ačkoli si spousta lidí myslí opak, novinářská profese není co do náročnosti procházka růžovou zahradou. Obavy mezi novináři z umělé inteligence jsou jistě přítomné a do značné míry jsou i oprávněné, nicméně AI dokáže pouze vytvořit článek na základě zadání, přičemž ověřování informací či vedení smysluplného rozhovoru ve svém repertoáru nemá a ještě nějaký ten pátek mít nebude. A především to nejdůležitější – neručí za kvalitu textu svým jménem.