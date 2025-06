Google Mapy dostávají nové AI funkce. Ideální před letní dovolenou!

Google implementoval nové AI funkce do svých mapových podkladů

Ve velkých evropských městech vám usnadní plánování trasy

Novinky dorazí ke všem uživatelům v následujících měsících

Léto už pomalu klepe na dveře a s ním i čas na nějakou tu dovolenou. Ne každý ale rád zamíří k moři či do hor – řada z nás preferuje poznávání odlišných kultur v rámci evropských velkoměst. Ta nicméně mohou občas být matoucí, obzvláště v případech, kdy se do nich vydáte poprvé a to rovnou z menšího města či vesnice. Šikovným pomocníkem v orientaci jsou Mapy Google, které nyní dostávají vylepšení v režii umělé inteligence, jenž vám ušetří nervy.

Efektivnější plánování trasy ve velkých městech

Nová AI funkce v rámci Map Google vylepší plánování tras, jenž budete mít v plánu absolvovat po svých nebo hromadnou dopravou. V rámci této novinky během plánování budete upozorněni například na přítomnost cyklostezek (kdybyste se chtěli vydat na cestu třeba na sdíleném kole), na hustotu aktuálního provozu nebo zda vás po cestě nečeká ostrý kopec.

Pokud se rozhodnete vydat na cestu autem, můžete si vybrat také nejefektivnější cestu z hlediska úspory paliva, přičemž funkce vám umožní zkontrolovat, zda se vaše vozidlo může vydat do nízkoemisních zón ve městech, a v případě potřeby navrhne alternativní trasu.

V neposlední řadě Google rozšiřuje svou možnosti využívat umělou inteligenci a jízdní trendy v Mapách k modelování dopravních vzorců a doporučování, jak mohou města optimalizovat své plány semaforů, přičemž nejnovějším městem, které toho využije, je litevský Vilnius.

Co se týče nových funkcí plánování trasy, mezi prvními se dočkají Kodaň, Stockholm, Varšava, Madrid, Hamburk, Barcelona, Milán, Řím, Curych, Budapešť, Vídeň či Brusel. Novinky se do ostrého provozu zavádějí postupně, přičemž většina uživatelů by se měla dočkat v následujících měsících.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.