Google Mapy dostaly designové „vylepšení“. Uživatelé kvůli tomu zuří

Aplikace Mapy od společnosti Google, mimochodem nejpoužívanější mobilní navigace a mapová aplikace na trhu, obdržela pozoruhodnou aktualizaci. Ta nedělá nic jiného, než že mírně mění design a barevné schéma aplikace. I přes jen mírnou obměnu se to uživatelům nelíbí a volají po návratu k původním barvám.

Google testoval pozměněné barevné schéma již na konci října u vybraných uživatelů v USA. Není jednoznačně jasné, z jakých důvodů se k přechodu na jiné odstíny rozhodl, uživatelé však Googlu dávají jasně najevo, že se změnami nesouhlasí a volají po vracení původního designu.

Co se tedy změnilo a jak drasticky? Silnice, které byly dříve zobrazeny bílou a žlutou barvou, jsou nyní šedé. Modrá barva vodních ploch je pro změnu výrazně bledší, zatímco lesní plochy mají tmavší odstín zelené než dříve. Ukazatel trasy je také mnohem světlejší a křiklavě modrý. Podle některých uživatelů se Google tímto snaží více odlišit od Apple Maps.

Mezi uživateli je změna až na výjimky přijata extrémně negativně. „Klasický Google, mění to, co bylo naprosto v pořádku, a bez zjevného důvodu to zhoršuje,“ napsal jeden rozhořčený uživatel na Redditu. „Nesnáším jasně modrou barvu silnic a tras. Apple Maps jsou sice na nic, ale ty barvy se mi líbí,“ přiznal se jiný diskutující, který pravděpodobně vlastní iPhone, ale doposud i na něm používal Mapy Google.

Hi there. Thanks for the feedback, we really appreciate it! We will pass it on to the right team.

— Google Maps (@googlemaps) November 20, 2023