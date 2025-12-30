TOPlist

Google Fotky míří na televize od Samsungu. Přesto je nutné počítat s omezením

Jakub Karásek
30. 12. 18:00
0
  • Televizory od Samsungu dostanou příští rok přístup k Fotkám Google
  • Aplikace dorazí v březnu, zpočátku bude zobrazovat pouze hrstku fotek v rámci funkce Vzpomínky
  • Později přibyde AI generátor obrázků, vyhledávání a vytváření tematických prezentací

Už příští týden se otevřou brány mezinárodního veletrhu spotřební elektroniky CES 2026, na kterém bude představena velká spousta nových elektronických hraček pro nadcházející rok. Svoji prezentaci bude mít v Las Vegas i Samsung, který na CES představí novou řadu chytrých televizorů. Ještě předtím ale korejská firma oznámila příjemnou softwarovou novinku, kterou pro své nové televizory chystá.

Na televizorech Samsung poběží Fotky Google

Samsung oznámil, že již brzy si na jeho televizorech budete moci prohlédnout (vybrané) fotografie ze služby Fotky Google. Televizory Samsung s operačním systémem Tizen tak budou mít paradoxně výhodu před televizory běžícími na platformě Google TV, pro kterou aplikace Fotky Google dosud nevznikla. Samsung tvrdí, že bude mít na aplikaci šestiměsíční exkluzivitu, takže se dá očekávat, že v příštím roce se služba dostane i na další televizní platformy.

Google Fotky na televizoru

Fotky Google na televizorech Samsung bohužel neposkytnou přístup ke kompletní fotogalerii, alespoň zpočátku. Fotografie bude možné prohlížet v rámci funkce Vzpomínky, která bude automaticky vytvářet krátké příběhy na základě tří atributů – lidí, míst a významných okamžiků.

Později v příštím roce budou do televizní aplikace Fotky Google doplňovány další funkce. Jednou z nich má být AI tvůrce obrázků běžící na obrazovém modelu Nano Banana – tento nástroj umožní uživatelům používat tematické šablony, remixovat umělecké styly nebo převádět fotografie na videa.

Tato funkce dorazí společně s inteligentním vyhledáváním a nástroji pro prezentaci, které seskupují fotografie podle konkrétních témat. Fotky Google se také naučí spolupracovat s technologií Samsung Vision AI Companion pro zlepšení kvality zobrazených vzpomínek. Snímky z Fotek Google budou rovněž integrovány do služeb Daily+ a Daily Board.

Časový harmonogram

Aplikace Fotky Google bude na „vybraných“ televizorech Samsung dostupná od března příštího roku, na které dorazí v rámci aktualizace. Zpočátku bude omezená pouze na funkci Vzpomínky, v druhé polovině příštího roku dorazí tvůrce obrázků, vyhledávání a personalizované prezentace.

