Google chystá konkurenta pro Apple AirTag. Co o připravovaném lokátoru víme?

Google chce srovnat svůj mobilní ekosystém s konkurencí

Jeho UWB lokátor by mohl stejně jako AirTag obsahovat reproduktor

Google se v posledních dvou letech snaží čím dál víc posilovat svůj hardwarový byznys – pod značkou Pixel vyrábí telefony, sluchátka i hodinky a brzy přijde také s tabletem. Aktuálně americká firma přemýšlí nad rozšířením svého ekosystému o artikl, který již konkurence nabízí.

Tím má být lokalizační štítek využívající technologie UWB, kterou disponují smartphony Pixel od roku 2021. Google tuto funkci využívá zatím pouze pro posílání souborů nebo k odemykání některých dražších automobilů, avšak brzy by ji mělo být možné uplatnit právě ve spojení s chystaným kusem příslušenství. Stejně jako Apple, i Google bude chtít vytvořit vlastní síť zařízení, která vzájemně informují o svojí poloze.

Chystaný produkt je údajně vyvíjen pod kódovým označením Grogu, což je jméno postavy ze seriálu The Mandalorian ze ságy Star Wars. V kódech se také vyskytují řetězce GR10 a Groguaudio, přičemž druhý z nich by mohl naznačovat integrovaný reproduktor. Tím ostatně disponuje i konkurenční AirTag. Hovoří se také o tom, že by Grogu mohl jít na trh pod hlavičkou značky Nest, takže bychom se mohli dočkat i několika zajímavých barevných variant.

Zatím není jasné, zda a kdy se Google odhodlá k odhalení. Nabízí se například květnová vývojářská konference Google I/O, ovšem příliš bychom na ni nevsázeli – mezi prvním únikem a oficiálním představením přece jen bývá u Googlu obvykle poměrně velký časový úsek.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?