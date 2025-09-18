Google chce ovládnout vyhledávání ve Windows. Jeho nová aplikace připomíná Spotlight z macOS

- Google připravuje nový vyhledávací řádek pro Windows
- Umí hledat na webu, v aplikacích a v souborech na lokálním úložišti a na Google Disku
- Součástí je i obrázkový vyhledávač Google Lens využívající umělou inteligenci
Google testuje novou vyhledávací aplikaci pro Windows, se kterou by chtěl přimět uživatele opustit vestavěný vyhledávač od Microsoftu. Aplikace od Googlu vyhledává nejen na webu, ale i v nainstalovaných aplikacích, v souborech na počítači nebo na Google Disku. A co je důležité – je k dispozici kdykoliv a podporuje umělou inteligenci.
Chytrý vyhledávač od Google pro Windows
Nový vyhledávač od Google má jednoduchou podobu vyhledávajícího řádku, který se objeví kdykoliv po stisknutí kombinace kláves ALT + Mezerník – je přitom jedno, zda jste zrovna v režimu plochy, anebo máte spuštěnou celoobrazovkovou hru.
Aplikace vyžaduje přihlášení k účtu Google, jednak aby měla přístup k uživatelovým souborům v online úložišti Google Disk, a také, aby mohla využívat napojené služby od Googlu. Kromě obyčejného vyhledávání v souborech je totiž do vyhledávače integrovaná služba Google Lens využívající umělou inteligenci, která umí pracovat s vizuálním obsahem na obrazovce.
Skrze Google Lens tak můžete přímo na obrazovce vyhledat matematický příklad a požádat umělou inteligenci, aby jej vyřešila. Nebo můžete označit text v cizím jazyce a nechat si jej přeložit. U vyhledávání si zase můžete výsledky roztřídit do více skupin jako ve webovém vyhledávači Google – obrázky, nákupy, videa apod.
Microsoft má pro Windows podobnou vyhledávácí aplikaci Command Palette, která je součástí balíku PowerToys – tato aplikace umí vyhledávat na webu, v souborech, v aplikacích a také lze skrze ní zadávat příkazy. Pokud je ale váš život svázaný více s ekosystémem Google, bude pro vás vyhledávač Google lepším řešením. Jen si ale na něj budeme muset nějakou dobu počkat – v tuto chvíli je totiž dostupný pouze skrze platformu Search Labs, která není v České republice dostupná, a i kdyby byla, tak samotný vyhledávač je momentálně dostupný pouze v USA.