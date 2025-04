Google a PayPal jako nástroje podvodu? Podvodníci našli nový způsob, jak vám vysát účet

Když vám přijde e-mail od Googlu nebo PayPalu, většinou nepochybujete o jeho pravosti. Ještě když to vypadá jako jejich doména, je tam oficiální podpis a všechno obecně sedí. A právě tohle teď kyberzločinci využívají.

Lidi, co stojí za těmito podvody, si berou na pomoc běžné nástroje jako Google Sites nebo PayPal Checkout. Díky nim pak vytváří stránky a e-maily, co na první pohled vůbec nevypadají podezřele. A co je horší? Většinou hladce projdou i přes e-mailové filtry, které jsou například v Gmailu.

Obvykle vám dorazí e-mail, který působí naléhavě, například že byl váš účet na PayPalu zablokovaný, nebo že se někdo přihlásil do vašeho Google účtu. Text bývá plný varování a výzev typu “jednejte hned” nebo “klikněte a ověřte…” a často přicházejí z adresy [email protected]

just got this phishing attempt. Thank god I was paying attention

Here's how it works:

1) first I got a message from Google, and it was not filtered to Spam.

2) Whoa, a subpeona?? I should check this out

3) the message looked weird, let's be honest, but the From: was forged and… pic.twitter.com/Xb2C96mdX3

— andrew chen (@andrewchen) April 14, 2025