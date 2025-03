GeoGuessr konečně míří na Steam. Jaké změny přinese po 12 letech v prohlížeči?

GeoGuessr si získal srdce hráčů po celém světě. Už 12 let nás hází na náhodná místa a nechává nás tápat, kde to vlastně jsme. Možná jste už bloudili po argentinských silnicích, zkoumali skandinávské lesy nebo luštili zvláštní značky někde v Asii. Kouzlo hry je přesně v tom, že hledáte vodítka a „skládáte“ dohromady mapu světa.

A teď? Bylo oficiálně potvrzeno, že hra přichází na Steam. Po letech v prohlížeči se vývojáři rozhodli posunout hru dál a nabídnout ji hráčům i na jedné z největších herních platforem.

We're bringing Duels to @Steam (we're actually getting geoguessr on steam before gta 6 lmao)

In this early access you'll be able to play Solo Duels & Unranked Team Duels.

Playing Unranked Team Duels with your Steam friends will ALSO BE COMPLETELY FREE!🤑

We're going live soon,… pic.twitter.com/aumnzACGsd

— GeoGuessr (@geoguessr) March 25, 2025