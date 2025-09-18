Gemini dobývá App Store a Elon Musk by si kvůli tomu měl sypat popel na hlavu

- Gemini se vyšplhal na špičku App Store a vyvrátil tak Muskovo tvrzení o systémové podpoře OpenAI
- Růst táhne nový obrazový model Gemini 2.5 Flash Image, neoficiálně přezdívaný Nano Banana
- Předchozí výkyvy jasně potvrzují, že žebříček je citlivý na poptávku uživatelů, nikoli na redakční zvýhodňování
Google Gemini se v tomto týdnu dostalo na vrchol žebříčku App Store, zatímco ChatGPT kleslo na druhé místo. Krátkodobý vzestup posiluje argument, že pořadí v obchodu Applu odráží především skutečný zájem uživatelů, a vyvrací tak klíčové tvrzení Elona Muska, že Apple systematicky zvýhodňuje OpenAI na úkor konkurence.
Banánová mánie
Nárůst popularity aplikace souvisí s uvedením a virálním šířením obrazového modelu Gemini 2.5 Flash Image („Nano Banana“), který je obecně chválený za přesnější generování nových snímků podle uživatelských preferencí. Přestože mají výstupy ještě pořád dost rozpoznatelný AI vizuál, ve srovnání s alternativami působí více než nadprůměrně. Gemini tím dostalo vzpruhu nejen na sociálních sítích, ale právě i na App Store.
Muskovy výhrady vůči Applu zesílily poté, co jeho firma xAI zpřístupnila Grok 4 zdarma a krátce poté spustila kontroverzní AI společníky. Grok sice zaznamenal dočasný „ranking bump“ (páté místo napříč App Store a druhé v kategorii Produktivita). Musk ale následně podal žalobu, v níž mimo jiné tvrdil, že App Store nikdy Grok redakčně nepromoval.
Apple se brání
Apple to odmítl s tím, že výběry kombinují žebříčky, algoritmická doporučení a kurátorské kolekce podle objektivních kritérií a se zřetelem na „bezpečné objevování“ obsahu. Což je poměrně zásadní, protože zrovna Grok byl a je kritizován za antisemitské odpovědi a výstupy, v nichž se při řešení vysoce polarizovaných témat opíral o Muskovy vlastní postoje. Nemluvě o tom, jak nedávno vystupoval jako Mecha Hitler.
Na sociální síti X mezitím uživatelé připomínali, že po oznámení partnerství Apple–OpenAI se na špičku App Store opakovaně dostaly i jiné AI aplikace, včetně čínského DeepSeek nebo neméně kontroverzního Perplexity.
Zamává s tím ještě Gemini 3?
Aktuální úspěch Gemini si Google jistě užívá. Zájem o generování a úpravy obrázků je obrovský a jakkoliv uživatelé měli v oblibě i tehdy zbrusu nový generátor obrázků v ChatGPT, Gemini je oproti němu nejen přesnější, ale i výrazně rychlejší.
Jak na tom bude pozornost upínající se k Gemini z dlouhodobého hlediska, se uvidí, nicméně je nejspíš jen otázkou týdnů, maximálně několika málo měsíců (listopad, prosinec?), než dorazí plnohodnotná nová verze Gemini 3. A díky ní se může Gemini zase dostat na špičku App Store a možná se na ní udržet i poté, co opadne aktuální banánová mánie.