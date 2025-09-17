Galaxy Z Fold 7 upevnil svou pozici v Evropě, Pixel mu šlape na paty

TOPlist

Samsung Galaxy Z Fold7 na oficiálním snímku
  • Ohebnému Galaxy Z Fold 7 se v Evropě daří
  • Svou popularitou překonal i dosud nejoblíbenější model, Galaxy Z Fold 4
  • Konkurence v podobě Honoru a Googlu se na něj pomalu dotahuje

Samsung s představením poslední generace ohebných smartphonů ukázal, že skládačky zkrátka umí. Zatímco minulá generace si vysloužila ostrou kritiku za to, že představila velmi málo inovací, současná generace velmi rychle dohnala krok s konkurencí. A právě novinky podle všeho oceňují i zákazníci, minimálně ti v Evropě – alespoň podle informací poskytnutých analytickou společností Counterpoint Research. Uživatelé nicméně nemají zájem jen o ohebné smartphony z Jižní Koreje.

Galaxy Z Fold 7 je nejoblíbenější skládačka od Samsungu v historii

Galaxy Z Fold 7 je v západní Evropě velký hit – jihokorejský gigant v bohatší části starého kontinentu prodal okolo 250 tisíc kusů během prvních čtyřech týdnů na trhu, což je 2,5× více, než kolik se podařilo za stejné období v loňském roce prodat Galaxy Z Fold 6. Díky tomu je Galaxy Z Fold 7 nejoblíbenější skládačkou od Samsungu v historii, když překonal Galaxy Z Fold 4 o přibližně 70 procent. Tato čísla nejsou vůbec samozřejmá, jak dodává Counterpoint, neboť konkurence v podobě Honoru či Googlu je stále výraznější.

Prodeje ohebných smartphonů od Samsungu
Prodeje ohebných smartphonů od Samsungu v prvním měsíci od uvedení na trh v Evropě

Právě Honor a Google jsou v segmentu ohebných telefonů nejrychleji rostoucí značky v Evropě, přičemž skládačky od giganta z Mountain View drží celkových 8 procent z celého trhu ohebných smartphonů v Evropě. Čísla by byla pro Samsung pravděpodobně o něco menší, kdyby čínský Huawei nebyl zatížený americkými sankcemi z prvního funkčního období Donalda Trumpa, neboť na globálním trhu je Huawei poměrně silný hráč, především díky domácímu čínskému trhu.



Samsung Galaxy Fold 7 a Galaxy Z Flip 7 v exkluzivní mintově zelené barvě



Galaxy Z Fold 7 je obrovský hit, v této zemi poprvé překonal menšího kolegu

O tom, že Huawei udává trendy i přes svůj handicap svědčí fakt, že jako první výrobce na světě uvedl na trh nadvakrát ohebnou skládačku Mate XT. Ta se sice prodává za astronomickou částku a chybí ji služby Google, přesto jde z pohledu Huawei o prodejní hit. Není proto divu, že se už nějaký ten pátek spekuluje, že Samsung chystá na tento smartphone vydat vlastní odpověď, avšak doposud se k tomuto kroku ještě neodhodlal. Jak potenciální nadvakrát ohebná skládačka od Samsungu zamává s trhem ohebných telefonů v Evropě je nicméně otázkou.

2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Kapitoly článku