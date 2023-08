Galaxy Z Fold 5 v mučírně. Přežil oheň, prach i pokus o zlomení?

Galaxy Z Fold 5 si v rukách JerryRigEverything nevedl vůbec špatně

Největší slabinou je stále měkký vnitřní displej

Silnou stránkou je pevnost celé ohebné konstrukce

V tomto týdnu se začaly prodávat nové ohebné smartphony od Samsungu – véčkový Galaxy Z Flip 5 a knížkový Galaxy Z Fold 5. Korejská firma vylepšovala především první jmenovaný telefon, to ale neznamená, že Fold zůstal bez inovací. Jednou z nich je například přepracovaný kloub, který výrobci umožnil těsné uzavření bez viditelné mezery mezi oběma křídly. Projevila se tato konstrukční změna na celkové odolnosti?

Galaxy Z Fold 5 v tradiční mučírně

Přestože Galaxy Z Fold 5 vypadá prakticky stejně jako jeho předchůdce, uvnitř nezůstal kámen na kameni. Korejský výrobce použil zbrusu nový kloub, který je postaven z menšího počtu pohyblivých komponent, což se má pozitivně projevit na jeho celkové odolnosti. Zda se nová konstrukce Samsungu povedla, prozrazuje poslední test youtubera Zacka Nelsona z kanálu JerryRigEverything.

Test začal tradičně u displejů a jejich odolnosti vůči poškrábání. Zde se mezigeneračně nic nezměnilo – dokud Corning nevymyslí pevnější Gorilla Glass nebo Samsung na přední stranu nenasadí safírové sklo, budou se do něj i nadále „bořit“ hroty s pevností 6 podle Mohsovy stupnice. Nezměnila se ani odolnost ohebného displeje, do něj se stále lze podepsat pouhým nehtem.

Žádný z displejů rovněž nesnese kontakt s přímým ohněm. U vnějšího AMOLED panelu se po chvíli objeví permanentní flek, u vnitřního se začne tavit horní plastová vrstva. I z tohoto důvodu se může hodit rok služby Samsung Care+, kterou Samsung k zakoupenému telefonu zdarma přidává – s ní máte nárok až na dvě výměny displeje za rok.

Galaxy Z Fold 5 mile překvapil svojí prachotěsností, byť papírově by měl odolávat pouze vodě. Podle testu nicméně dokáže prachu, písku a drobným kamínkům odolat, a to i přes to, že obě křídla k sobě mají výrazně blíže. Nečistoty se nedostaly ani do ozubených kol skládacího mechanismu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 5 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, octa-core,1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 154,9 × 129,9 × 6,1 mm (rozevřený), 154,9 × 67,1 × 13,4 mm (zavřený), hmotnost: 253 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,2" (15,7 cm) + 7,6" (19,3 cm), Dynamic AMOLED, rozlišení: 904 × 2316 px, 2176 × 1812 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8. AF, OIS, úhel záběru 85˚, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, úhel záběru 123˚, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 3× optický zoom, PDAF, OIS, úhel záběru 36˚, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Kompletní specifikace

Závěr pak tradičně patřil testu na ohyb. K němu je telefonu stvořen, avšak pouze v jednom směru. Ohnutí ohebným displejem po vnější straně vám konstrukce kloubu nedovolí, a to ani při použití opravdu velké síly. Galaxy Z Fold 5 tak stejně jako jeho předchůdci odešel z tortury nezlomen.