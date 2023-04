Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5: známe barvy letošních skládaček od Samsungu

Samsung letos v létě představí již pátou generaci svých ohebných smartphonů Galaxy Z Fold a Z Flip. Informací o nich zatím mnoho neprosáklo – prozatím se spekuluje o větší vnějším displeji u Flipu a o použití výkonného čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy u obou modelů. Ross Young z Display Supply Chain Consultants (DSCC) nyní přihazuje informace o barevných variantách. Podle Younga by měly letošní skládačky od Samsungu dorazit v následujících barvách:

Z Flip 5 Colors:

– Beige, Gray, Light Green and Light Pink

Z Fold 5 Colors:

Beige, Black and Light Blue

I am sure they will have some good flashy names when launched along with some bespoke and lower volume colors.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 4, 2023