Galaxy Z Fold 2 oficiálně: Samsung naslouchal a vylepšoval (velké preview)

Před necelým měsícem Samsung představil své novinky pro druhou polovinu letošního roku. Kromě řady Galaxy Note 20 (recenze) jsme se dočkali i chytrých hodinek Galaxy Watch 3, tabletů Galaxy Tab S7 a S7+, futuristických sluchátek Galaxy Buds Live a částečného poodhalení druhé generace zařízení s ohebným displejem – Samsungu Galaxy Z Fold 2.

Kompletní odhalení Galaxy Z Fold 2 bylo naplánováno na dnešní 16. hodinu prostřednictvím online streamu, který můžete sledovat zde. Já sám sem se na „dvojku“ hodně těšil, jelikož loňský Fold se před několika měsíci stal mým hlavním „telefonem“, pokud se tomu tak ještě vůbec dá říkat. Díky tomu v článku najdete i řadu srovnání současné a loňské generace.

Přechod z klasického smartphonu na Folda pro mě ale nebyl úplně bezbolestný, a když se mě někdo ptá, jak jsem s Foldem spokojený, odpovídám, že je to podobné jako u elektromobilů – k používání je potřeba přistupovat trochu jinak.

Telefon a tablet v jednom

Zatímco u elektromobilů odlišný přístup nejsem schopný tolerovat, u Foldu jsem si na prostorný displej dokázal zvyknout a ten mezikrok navíc, kdy je zařízení pro plnohodnotné používání nutné otevřít, jsem už prakticky přestal registrovat.

Asi už tušíte, kam tím mířím – k malému přednímu displeji, který měl u první generace pouze 4,6 palce a využitelný byl spíše pro základní úkony, než pro širší využití všech funkcí telefonu. Jasně, i na takto malém nudlovitém displeji se dala napsat zpráva, ale většinou obohacena o řadu překlepů. Pro mě osobně byl 4,6″ panel vůbec největší nevýhodou první generace, společně s nepříliš spolehlivou čtečkou otisků prstů, u které se ale funkčnost začala zhoršovat až s dalšími měsíci používání.

Inovace u obou displejů

Samsung Galaxy Z Fold 2 naštěstí tento neduh odstraňuje a přední plocha konečně nabízí displej, který vám toho dovolí podstatně více. Úhlopříčka totiž narostla na 6,2 palce a prakticky vyplňuje téměř celou přední stranu. Paráda. Rozlišení HD+ (816 x 2 260 px, Super AMOLED, 386 ppi, poměr stran 25:9) je taktéž zcela dostačující.

Zvětšil se i vnitřní ohebný zobrazovač, a to ze 7,3 na 7,6 palce (Dynamic AMOLED 2X, 2 208 x 1 768 px, 373 ppi, poměr stran 22.5:18). Zvýšila se i maximální úroveň jasu – ve výchozím stavu je nastavených 450 nitů, ve zvýšeném 700 nitů a v maximálním až 900 nitů, což je o 100 více, než má předchůdce.

A co škrábance na displeji?

Ohebný panel je nově vyztužen novou generací ultratenkého skla (UTG), která má zajistit spolehlivé ohýbání za každého počasí a teploty, a také lepší ochranu. Všichni si určitě pamatujete kauzu u prvního Foldu, kdy bylo možné do ohebného zobrazovače rýt nehtem prstu.

Zveřejněné video tenkrát způsobilo obrovský poprask, nicméně za sebe mohu dodat, že jsem prvního Folda nijak nešetřil a používal ho zcela standardně, a to dokonce i během stavby domu, a na displeji nemám žádné škrábance či rýhy. Ano, dával sem si vždy pozor, aby se mi mezi ohebný displej nedostaly nečistoty, ale jinak jsem Folda používal zcela běžným způsobem.

Adaptivní obnovovací frekvence

Zatímco vnější displej má standardní obnovovací frekvenci 60 Hz, ten ohebný uvnitř disponuje adaptivní frekvencí v rozsahu 11 až 120 Hz, což by se mělo pozitivně projevit na celkové výdrži (která už u prvního Folda byla skvělá). Například při čtení článků systém frekvenci sníží na 11 Hz, zatímco při sledování filmů ji bude upravovat v rozsahu 24 až 120 Hz, a stejně tak při hraní her nastaví frekvenci od 48 do 120 Hz. V nastavení displeje rovněž máte možnost přepnout se z výchozích 480 dpi na 420 či 540 dpi.

Zmizel nevzhledný „vykouslý“ prvek s fotoaparáty, který nahradila nenápadná selfie kamerka v kruhovém výřezu (u vnitřního i vnějšího displeje je použit 10Mpx snímač se světelností f/2.2 s úhlem záběru 80˚). Samsung rovněž o 27 % zmenšil rámečky.

Vylepšený design

Design Z Foldu 2 mi rovněž přijde o poznání dospělejší – Samsung jej sjednotil s modelovou řadou Galaxy Note 20, a to včetně návrhu modulu s fotoaparáty na zadní straně. Oproti jedničce dvojka díky ostřejším hranám vypadá výrazně lépe a nepatrně se zmenšily i rozměry. Zatímco první generace měla v zavřeném stavu v místě kloubu 17,1 mm a v místě zavření 15,7 mm, Z Fold 2 má 16,8 a 13,8 mm. Jasně, není to nic výrazného, ale u takto velkého zařízení se počítá každý milimetr. V otevřeném stavu je tloušťka jen 6 milimetrů (bez vystouplého modulu pro fotoaparáty).

Rozměry v zavřeném stavu: 68 x 159,2 x 16,8 mm (pant) – 13,8 mm (v prověšení)

Rozměry v otevřeném stavu: 128,2 x 159,2 x 6,9 mm (rámeček) – 6.0 mm (displej)

Na bocích zařízení najdeme dva stereo reproduktory, které by měly nabídnout opravdu špičkový zvuk. Vzhledem k tomu, jak skvělý přednes má už první generace, se rozhodně těším, jak bude znít „dvojka“.

Pevnější kloub s aretací a Flex mód

Změn doznal i samotný kloub, který tvoří více než 60 různých dílů s vyšší pevností. Může za to modifikované složení a hustota uhlíkového vlákna, ze kterého je pant vyrobený. Tady se sluší doplnit, že ani první generace po několika měsících aktivního používání v tomto směru nevykazuje žádné neduhy a celý mechanismus šlape jako švýcarské hodinky.

Zatímco u prvního Folda jej nebylo možné při otevírání aretovat do libovolné pozice, druhá generace už tohle umožňuje. Jako první s tím mimochodem přišlo ohebné véčko Galaxy Z Flip. Galaxy Z Fold 2 umožňuje pozici druhé poloviny displeje ukotvit v rozsahu od 75 do 115 stupňů. Součástí mechanismu jsou i speciální čistící štětinky, které mají zabránit vniknutí drobných nečistot do samotné konstrukce kloubu.

Galaxy Z Fold 2 rovněž nabízí speciální Flex mód, který ve vybraných aplikacích dovolí efektivně využívat obě poloviny ohebného displeje. U přehrávače filmů například ve spodní části zobrazí ovládací prvky, v té horní pak samotné video, u YouTube spodní část vyhradí doporučeným videím. U třeba kalendáře v horní části displeje uvidíte měsíční náhled a ve spodní agendu.

Hlavní fotoaparáty využijete i pro focení selfíček

Samsung k Flex módu vývojářům poskytuje potřebná API a v budoucnu bychom se tak mohli dočkat podstatně většího množství podporovaných aplikací. Na druhou stranu, Flex mód nabízí i Galaxy Z Flip a vývojáři se do úprav zatím příliš nehrnou.

Samsung vylepšil i aplikaci pro focení, která nově umí pracovat v režimu okamžitého náhledu. To v praxi znamená, že v pravé polovině displeje máte hledáček, v levé naposledy pořízený snímek. Využít lze i Flex režimu, kdy v horní části máte hledáček a v té spodní miniaturu posledního snímku + ovládací tlačítka pro focení.

Stejně jako u nedávno recenzovaného Asusu ZenFone 7 můžete pro focení selfíček využít sestavy hlavních fotoaparátů. Obsah z hledáčku totiž snadno promítnete na vnější displej. A to není vše – pokud budete někoho fotit přes velký displej, půjde mu na ten vnější zobrazit obsah hledáčku. Jsou to drobnosti, nicméně při běžném používání mohou přijít vhod.

Tři fotoaparáty na zádech

Samsung Galaxy Z Fold 2 disponuje třemi hlavními fotoaparáty, které doplňují dvě výše zmíněné desetimegapixelové selfie kamerky. Hlavní snímač má 12Mpx rozlišení, optickou stabilizaci obrazu, úhel záběru 83˚ a světelnost f/1.8.

Druhým do počtu je širokáč se stejným rozlišením a světelností objektivu f/2.2 a úhlem záběru 123˚. Třetí foťák má rovněž 12 megapixelů a nabízí trojnásobný optický zoom (f/2.4, opticky stabilizovaný). I když to čipset umožňuje, podporu záznamu 8K videa Galaxy Z Fold 2 nenabízí. Spokojit se budete muset s maximem v podobě 4K záznamu při 60 fps.

Nicméně ruku na srdce, 8K je zatím spíše marketingové lákadlo. Oproti řadě Galaxy S20 či Note 20 novinka nedisponuje funkcí SpaceZoom pro další hybridní přiblížení obrazu, ale že by mi to nějak trhalo žily se říci nedá. O SpaceZoom si myslím to samé co o 8K videu.

Další novinkou u fotoaparátu je funkce Auto Framing. Díky té vás software automaticky rozpozná a následně na vás v hledáčku bude neustále ostřit a v případě potřeby i přibližovat. Na své si přijdou i příznivci kvalitního záznamu videa, pro které je připravený profesionální režim. V něm lze upravit rychlost přibližování zoomu, úroveň hlasitosti (stereo), a nechybí ani histogram či možnost výběru zařízení pro záznam zvuku (přepínání mezi předním/zadním a oběma mikrofony na Foldu, či externí Bluetooth/USB zdroj zvuku).

Android 10 s optimalizacemi pro ohebný displej

Samsung Galaxy Z Fold 2 běží na systému Android 10, které doplňuje nová verze uživatelského prostředí One UI 2.5. Stejně jako u loňské generace, i tady jihokorejský gigant připravil další nové funkce spojené s využitím ohebného displeje a „tabletového“ režimu.

Například režim Multi-Active Window umožňuje snadno ovládat způsob zobrazení na displeji. Kdo chce být maximálně produktivní, může si například otevřít několik různých souborů téže aplikace a zobrazit je vedle sebe. Různé aplikace lze zase otevírat a souběžně zobrazit pomocí funkce Multi-Window Tray. Jednoduše si vytvoříte zástupce, který vám po kliknutí najednou otevře tři přednastavené aplikace v rozložení, které jste si nastavení. A pokud chcete přesunout nebo zkopírovat texty, fotografie nebo dokumenty z jedné aplikace do druhé, stačí využít funkci přetažení (pozor ale, funguje to jen s nativními aplikacemi Samsungu). Případně lze v jedné aplikaci snadno a rychle pořídit snímek obrazovky a do druhé ho okamžitě přesunout (funkce Split Screen Capture).

Také zobrazení jednotlivých aplikací (např. Gmail, YouTube nebo Spotify) si můžete upravit na míru. Kancelářské programy Office v systému Microsoft 365 lze nastavit podobně jako na tabletu. Třeba potenciál poštovního programu Microsoft Outlook lze díky této možnosti využít výrazně lépe, než na telefonu. V levé části displeje zobrazíte schránku a v pravé text aktuálních zpráv. U dokumentů ve Wordu, tabulek v Excelu nebo prezentací v PowerPointu lze zase pracovat s nástrojovou lištou podobně jako na PC.

Žádný Exynos, ale Snapdragon!

Samsung Galaxy Z Fold 2 je prémiové zařízení, a proto je špičková i samotná výbava. O pohon se stará čipset Qualcomm Snapdragon 865+ s podporou sítí 5G doplněný o rychlých 12 GB RAM typu LPDDR5. Kapacita vnitřního úložiště se zmenšila z 512 GB na 256 GB, rozšíření paměťovou kartou není možné. Stejně tak do telefonu nezasunete klasická kabelová sluchátka. Po obvodu najdeme tlačítka hlasitosti, čtečku otisků prstů v zamykacím tlačítku a USB-C konektor.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 2 Systém: Android 10 Rozměry: 159,2 × 128,2 × 6,9 mm (rozevřený), 159,2 × 15,7 - 16,8 × 68 mm (zavřený) , Hmotnost: 282 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865+ RAM: 12 GB LPDDR5 , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,23" + 7,7", 816 × 2260 px, 2208 × 1768 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, OIS, Dual Pixel, PDAF Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, 123˚ Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, teleobjektiv, 3x optický zoom, OIS, PDAF , Přední kamera: 10 Mpx (dvě kamery - vnitřní a vnější), f/2.2, 4K video, fixní focus Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Duální akumulátor s kapacitou 4 500 mAh dobijete kabelem (maximální výkon 25 Wattů), nebo bezdrátově (11 Wattů). Podporováno je i reverzní Qi dobíjení dalších zařízení, například hodinek či sluchátek výkonem 11 Wattů.

Cena a dostupnost v ČR

Samsung Galaxy Z Fold 2 bude od 18. září dostupný v České republice u vybraných prodejců elektroniky, ve značkových prodejnách Samsung a na e-shopu Samsung.cz v černé (Mystic Black) a bronzové (Mystic Bronze) barvě za doporučenou maloobchodní cenu 54 990 Kč.

Zákazníci si mohou telefon předobjednat od dnešního dne s termínem dodání od 18. 9. K telefonu Samsung Galaxy Z Fold 2 zákazníci dostanou 4měsíční předplatné YouTube Premium zdarma. Navíc po registraci do služby Samsung Care+ získávají pojištění náhodného poškození telefonu po dobu jednoho roku od data nákupu.

Zákazníci mohou získat bonus 5 000 Kč k výkupní ceně starého funkčního Galaxy Fold nebo 3 500 Kč k výkupní ceně jiného starého funkčního mobilního telefonu. Akce platí od 1. do 30. září, nebo do vyprodání zásob.

Na vybraných trzích Samsung bude nabízet možnost výběru vlastní barvy vnější strany kloubu. Standardně má tato část stejnou barvu jako zbytek telefonu, nicméně uživatel bude mít možnost barvu změnit na červenou, zlatou, stříbrnou nebo modrou. Barevná modifikace bude dostupná pouze pro objednávky skrze oficiální web Samsungu, nicméně na českém ani slovenském trhu se s touto možností nepočítá.