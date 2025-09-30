Galaxy Tab A11 míří na český trh: tablet s nízkou cenou a 7letou podporou

- Na český trh přichází tablet Galaxy Tab A11
- Je kompaktní a lehký, navíc podporuje paměťové karty a drátová sluchátka
- Do konce roku dorazí i větší model Galaxy Tab A11+ s podporou režimu DeX
Samsung dnes potichu představil novou rodinu základních tabletů Galaxy A11, kterou tvoří dva modely – menší Galaxy A11 a větší Galaxy A11+. Jedná se o poměrně obyčejné tablety, avšak na běžnou konzumaci multimédií postačí. Větší model navíc podporuje počítačový režim DeX, což je v řadě Galaxy Tab A vůbec poprvé.
Galaxy Tab A11 a A11+: tablety pro nenáročné uživatele
Tablety řady Galaxy Tab A11 jsou určené pro nenáročného uživatele, který nechce příliš utrácet. Tělo je v obou případech vyrobené z plastu, přední stranu pak vyplňuje displej obklopený nesymetrickými rámečky – na kratších stranách jsou o něco tlustší. Podle orientace loga na zádech Samsung počítá s tím, že tablet budete držet převážně na výšku.
Galaxy Tab A11 disponuje 8,7″ obrazovkou, Galaxy Tab A11+ dostal do výbavy 11″ displej s HD rozlišením. V obou případech Samsung použil LCD panel se zvýšenou obnovovací frekvencí 90 Hz. O podpoře stylusu se korejský obr nezmiňuje. V rámečku displeje se nachází 5Mpx webkamera, v levém horním rohu zad pak najdeme 8Mpx fotoaparát.
S LTE nebo bez
Na obvodu rámečku najdete nejen nabíjecí USB-C port, ale rovněž 3,5mm port na sluchátka a šuplíček na paměťovou kartu, popř. SIM kartu, pokud si zakoupíte variantu s podporou sítí LTE. Paměťová karta se může hodit, neboť základní Galaxy Tab A11 bude v České republice nabízen pouze s 64GB úložištěm. Srdcem tohoto modelu je čipset MediaTek Helio G99, který se opírá o 4 GB RAM. U většího modelu zatím procesor ani kapacity pamětí neznáme.
Co se výdrže a nabíjení týče, jsou karty rozdány následovně:
- Galaxy Tab A11 – 5 400 mAh, maximální výkon nabíjení 15 wattů
- Galaxy Tab A11+ – 7 040 mAh, maximální výkon nabíjení 25 wattů
Nabíječku si musíte dokoupit zvlášť, v balení se žádná nenachází.
Menší Galaxy Tab A11 má fyzické rozměry 211 × 124,7 × 8 mm a hmotnost 332 gramů, větší Galaxy Tab A11+ měří 257,1 × 168,7 × 6,9 mm, hmotnost zatím neznáme. Oba tablety nicméně potěší zvýšenou odolností IP52.
Operačním systémem je Android 15 s prostředím One UI 7 a integrovaným asistentem Gemini, větší model navíc podporuje desktopové rozhraní DeX – pravděpodobně ale pouze v rámci tabletu, nikoliv na externím displeji. Samsung svým novým tabletům dopřeje nadstandardní 7letou softwarovou podporu.
Cena a dostupnost
Základní Galaxy Tab A11 je možné zakoupit již dnes, a to v černé a bílé barvě. Varianta bez LTE stojí 4 490 korun, model s podporou LTE přijde na 5 490 korun. Větší Galaxy Tab A11+ má jít do prodeje někdy do konce letošního roku.