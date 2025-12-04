TOPlist

Galaxy S25 jen za 13 291 Kč. ISIC vám teď rekordně zlevní všechny Samsungy

PR článek
PR článek 4. 12. 18:41
Telefon Samsung Galaxy S25

Přemýšlíte nad novým telefonem? V Mobil Pohotovosti teď chytíte úplně všechny Samsungy s extra 15% slevou na ISIC. A co víc – sleva se vztahuje i na již zlevněné kousky. Využít můžete i výkupu a získat tak bonus ve výši až 4 000 Kč.

Samsung nejlevněji pro studenty

Rekordně velkou 15% ISIC slevu můžete využít na naprosto všechny modely Samsungu bez výjimky – od těch nejlevnějších až po ty nejdražší. Díky kombinaci ISIC slevy, základní slevy a výkupního bonusu se tak můžete dostat na rekordně nízké částky. Obzvlášť výhodně vychází například Galaxy S25, který můžete koupit už za 13 291 Kč (běžně 21 490 Kč).

Ceny vybraných telefonů po odečtení slev a bonusu:

Smartphone Samsung Galaxy S25 FE

A jak slevu získat? Stačí vybrat smartphone, v košíku zadat platný ISIC průkaz a sleva se automaticky odečte. Pokud se navíc rozhodnete prodat svůj stávající telefon, můžete získat na protiúčet výkupní bonus až 4 000 Kč. Díky tomu teď skvěle ušetříte bez ohledu na to, zda hledáte telefon na studium, focení anebo jen zábavu.

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

