Galaxy S25 jen za 13 291 Kč. ISIC vám teď rekordně zlevní všechny Samsungy

Přemýšlíte nad novým telefonem? V Mobil Pohotovosti teď chytíte úplně všechny Samsungy s extra 15% slevou na ISIC. A co víc – sleva se vztahuje i na již zlevněné kousky. Využít můžete i výkupu a získat tak bonus ve výši až 4 000 Kč.
Samsung nejlevněji pro studenty
Rekordně velkou 15% ISIC slevu můžete využít na naprosto všechny modely Samsungu bez výjimky – od těch nejlevnějších až po ty nejdražší. Díky kombinaci ISIC slevy, základní slevy a výkupního bonusu se tak můžete dostat na rekordně nízké částky. Obzvlášť výhodně vychází například Galaxy S25, který můžete koupit už za 13 291 Kč (běžně 21 490 Kč).
Ceny vybraných telefonů po odečtení slev a bonusu:
- Galaxy A16 od 2 041 Kč (běžně 3 990 Kč)
- Galaxy A56 5G od 8 541 Kč (běžně 11 490 Kč)
- Galaxy S24 od 9 956 Kč (běžně 16 990 Kč)
- Galaxy S25 Ultra od 22 491 Kč (běžně 33 490 Kč)
A jak slevu získat? Stačí vybrat smartphone, v košíku zadat platný ISIC průkaz a sleva se automaticky odečte. Pokud se navíc rozhodnete prodat svůj stávající telefon, můžete získat na protiúčet výkupní bonus až 4 000 Kč. Díky tomu teď skvěle ušetříte bez ohledu na to, zda hledáte telefon na studium, focení anebo jen zábavu.