Galaxy S23 Ultra dostane 200Mpx fotoaparát. Samsung použije dosud nepředstavený čip

Samsung loni představil mobilní fotočip ISOCELL HP1, který se pyšní rekordním rozlišením 200 megapixelů, avšak zatím jej u žádného svého smartphonu nepoužil. Žhavým adeptem byla jarní vlajková loď Galaxy S22 Ultra. U ní však korejský gigant raději nasadil osvědčený 108Mpx senzor s tím, že 200megapixelové prvenství přenechá jiným. Jelikož byla včerejší premiéra Motoroly X30 Pro na poslední chvíli zrušena, na první telefon s 200Mpx fotoaparátem stále čekáme.

Před dvěma měsíci Samsung představil svůj druhý 200Mpx fotočip nazvaný ISOCELL HP3, který se pyšní menší fyzickou velikostí. Opět se rozvířily debaty, zda jej nasadí u svého vlastního telefonu, například u Galaxy S23 Ultra. Na to, zda se tak stane, zná prý odpověď IceUniverse.

The S23 Ultra 200MP sensor is an unreleased HP2, almost 100% sure.

— Ice universe (@UniverseIce) August 2, 2022