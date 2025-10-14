Gadget týdne: robotický vysavač Mova V50 Ultra nabízí nespočet inovativních řešení

- Mova V50 Ultra je všestranný robotický vysavač a mop v jednom
- Vyniká mnoha užitečnými funkcemi a chytrými řešeními k překonávání překážek
- Varianta Complete je nyní na web výrobce v akci za 27 475 Kč, Alza ji má dokonce za 21 225 Kč
Na přeplněném trhu s robotickými vysavači, kde se zdá, že inovační cykly už se zkracují na pouhé měsíce, je potřeba přijít s něčím skutečně výjimečným, aby si nový hráč získal pozornost. Přesně o to se pokouší značka Mova se svým vlajkovým modelem V50 Ultra.
Nejedná se o neznámého nováčka z garáže, značka Mova totiž vznikla jako divize renomované značky Dreame a od února 2024 funguje jako nezávislá společnost. Ostatně model V50 Ultra sdílí konstrukci a technologie s „konkurenčním“ Dreame X50 Ultra. Zároveň se jedná o novinku, která rozhodně nebude kralovat jen tabulkám specifikací, ale své místo si perfektně obhájí v domácnostech, ve kterých bude nasazena k úklidu.
Vysává, mopuje a má dokonalý přehled o svém okolí
Mova V50 Ultra se profiluje jako extrémně všestranný pomocník. Je určen pro všechny typy podlah, a kromě vysávání dokáže i mopovat. Jeho sací výkon je velmi slušných 24 000 Pa, hlučnost je přitom přijatelných 55 decibelů (platí pro normální režim, v Turbo módu je to 85 dB). Sací výkon si vysavač sám upravuje podle toho, jakému povrchu se aktuálně věnuje a není tedy třeba se obávat, že by koberec vysál o něco hůře než hladkou podlahu.
Dle výrobce by si měl vysavač hravě poradit například i s chlupy od domácích mazlíčků a disponuje antibakteriálním provedením, takže uspokojí i alergiky. Jeho kartáče jsou pak vybaveny pokročilým systémem proti namotávání vlasů a chlupů, což vede jak k efektivnějšímu úklidu, tak i snazší údržbě. Pro mopování je pak Mova V50 Ultra vybaven DuoSolution systémem, který spočívá v možnosti vybrat si, zda bude využit standardní čisticí prostředek, nebo speciální prostředek pro neutralizaci pachu domácích mazlíčků.
V prostředí se orientuje pomocí lidaru, který navíc pro detekci překážek, předmětů a nahromaděného nepořádku využívá umělé inteligence. Nebudou mu tedy na obtíž odložené pantofle nebo dětské a psí hračky. V noci si pak umí k lepší orientaci pomoci zabudovaným LED světlem.
Co je to LiDAR?
Většina výrobců využívá k navigaci robota a detekci překážek buď data z lidaru nebo z kamery. Najdou se ale případy, které v sobě kombinují obě technologie, což je ve výsledku to nejlepší možné řešení, které využívá i Mova V50 Ultra.
Lidar získává data pro orientaci pomocí šíření neviditelného laserového paprsku a celkově je považován za vyspělejší technologii, protože dokáže vytvořit přesnější obraz místnosti ve velmi krátkém čase. V případě novinky od Movy trvalo namapování plochy 80 m² necelých 8 minut. Robot vždy jen zajel do nové místnosti, odrazem laserového paprsku si ji „zmapoval“ a rázem bleskově pokračoval do další.
Díky lidaru jsou roboti všeobecně při práci zhruba o 20 až 30 % rychlejší a pohybují se více systematicky. Navíc pro detekci překážek nepotřebují světlo. Primárně se i Mova V50 Ultra naviguje pomocí lidaru, nicméně pro detekci objektů a překážek je zde i samostatná RGB kamera. Tu ještě doplňuje přisvětlovací dioda, která se aktivuje v horších světelných podmínkách (například když robot zajede pod sedačku v obýváku).
Kromě klasického senzoru na vrchní straně mu k dokonalejšímu úklidu pomáhá i boční laser, který dokáže precizněji detekovat například hrany koberců nebo nábytku. Díky tomu by se nemělo stát, že podél skříně zůstane například pruh neodstraněného nepořádku, že se omylem do vysavače zapletou delší chlupy z koberečku pod konferenčním stolkem, nebo že někde zavadí třeba o kabel.
Jednou z jeho největší předností by pak měl být systém StepMaster, díky němuž tento vysavač dokáže překonat překážky o výšce až 6 centimetrů. To mu umožňují speciální robotické nožičky, které se nachází na obou bočních stranách. Vysavač by tedy neměl mít problém dostat se i přes vyšší prahy nebo nějaké menší schody.
Kromě prahů a schodů představuje tento systém výhodu i u dalších druhů překážek, jako například různé nohy židlí či stolů. Výrazně je tak eliminováno riziko, že se vysavač během práce někde zasekne. Stejně dobře si pak dokáže poradit i opačným způsobem a v případě potřeby umí zasunout vrchní majáček s lidarem, aby se dostal například pod gauč. Tímto způsobem dokáže vysavač zajet do míst, která mají na výšku alespoň 89,5 milimetru.
Další skvělou vychytávkou je boční výsuvný kartáč. Takže i když je vysavač kulatý, dostane se bez problému do rohů a dalších hůře přístupných míst, které by jinak neměl šanci vysát. Stejně důmyslný je překvapivě i mopovací systém, díky němuž se mop umí vysunout až o 4 centimetry a podobně jako zmíněný kartáč tak pokrýt i při mopování špatně přístupná místa.
Cena a dostupnost
Vysavač Mova V50 Ultra je poměrně jednoduše k sehnání i na českém trhu, a to buď v běžné verzi nebo v edici Complete. Obě varianty se dodávají se shodným příslušenstvím, pokud ale sáhnete po variantě Complete, dostanete od vybraného příslušenství větší množství kusů. Těšit se v tomto případě můžete na více sáčků pro vyprazdňovací stanici, HEPA filtry, extra boční kartáček, více mopovacích textilií a dvakrát více od obou druhů čistících roztoků.
Vysavač lze pořídit také přímo na oficiálních stránkách výrobce, kde cena za Complete edici činí 1099 eur (přibližně 27 475 Kč korun) a doprava do České republiky je zdarma. U lokálních prodejců se cena mezi jednotlivými e-shopy mírně liší, například Alza.cz má ale edici Complete nyní v akci za skvělých 21 225 Kč.