Francie jako první spustí evropský občanský průkaz v telefonu. Češi zatím ostrouhají

Francie a Německo začínají zavádět vlastní systémy běžící na Evropské digitální identitě

Občanku (ale i další doklady) v mobilu by Evropská unie ráda zavedla nejpozději v roce 2025

V Česku vypadá nejzajímavěji aplikace eDokladovka

Není to tak dávno, co jsme poměrně obsáhle informovali o eurounijním projektu Evropské digitální identity (EUDI). Společný evropský občanský průkaz v telefonu by měl dorazit do ostrého provozu v roce 2025. Aliance zemí Francie a Německa však již nyní chtějí tuto technologii testovat na svých občanech.

Evropská občanka v mobilu

EUDI je, spíše než samotná aplikace, systém, jenž umožní jednotlivým členským státům Evropské unie (EU) převést klíčové osobní dokumenty a identifikační průkazy do elektronické podoby. Zmizí tím pádem povinnost nosit s sebou všude plastovou kartičku, například občanský nebo řidičský průkaz. Systém EUDI zároveň zařídí komplexní ochranu těchto extrémně citlivých dat.

V pondělí 10. července se zástupci ministerstev pro digitalizaci Francie a Německa v rámci konsorcia POTENTIAL dohodli na tom, že právě tyto dva státy budou první, které otestují systém v praxi. Zkoumat se budou různé scénáře využití a také to, jak lze tuto technologii implementovat do životů běžných lidí, aby beze zbytku naplnila svůj potenciál.

Ambicí Evropské unie je spustit „společnou evropskou občanku“ již za rok a půl, v roce 2025. Z předchozích vyjádření vyplývá, že členské země budou mít přesně jeden rok na to, aby systém EUDI plně přijaly a zahrnuly jej do státní správy. Cílem je, aby každá země nabídla svým občanům možnost si vybrat, zdali chtějí nosit plastové kartičky, anebo jejich digitální obdoby.

V Česku se o implementaci EUDI zajímá CZ.NIC, provozovatel služby mojeID. Druhým řešením má být aplikace eDokladovka, kterou již od roku 2021 vyvíjí Státní tiskárna cenin. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) minulý rok uvedl, že mobilní peněženku běžící na systému EUDI představí do konce roku 2023. V tuto chvíli však není jasné, zdali se ČR také zapojí do testovací procesu před samotným uvedením.