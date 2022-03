iPhone namísto občanského a řidičského průkazu? V první zemi už je to možné

Apple loni na vývojářské konferenci WWDC odhalil novou funkci aplikace Peněženka. Řeč je o možnosti do ní nahrávat kromě platebních a věrnostních karet i osobní doklady. Původně to mělo být možné do konce loňského roku, avšak nakonec došlo k několika odkladům. Nyní jsme se ale konečně dočkali oznámení, že první stát světa již tuto formu prokazování totožnosti uznává.

V Arizoně už fyzické doklady nepotřebují

Prvním státem, který uznává digitálně uložené osobní doklady v aplikaci Apple peněženka, je Arizona. Obyvatelé této americké země si mohou uložit občanský či řidičský průkaz do svých iPhonů a poté prokazovat totožnost buď z displeje telefonu, nebo hodinek Apple Watch.

Přidání dokladu do Peněženky není úplně snadnou záležitostí: člověk jej nejprve musí naskenovat z obou stran, poté musí pořídit několik vlastních selfies v různých úhlech a nakonec poslat veškerá data ke schválení státnímu úřadu.

Výhodou digitálních dokladů je bezpečnost, neboť kontrolující se dostane pouze k nezbytným osobním údajům. Kromě toho vlastníka digitálního dokladu může mimo živou osobu zkontrolovat i terminál. Jeden takový se již dnes nachází na kontrolním stanovišti mezinárodního letiště Phoenix Sky Harbor.

Ukládání digitálních dokladů podporuje iPhone 8 a novější, který má nainstalovaný operační systém iOS minimálně ve verzi 15.4. V případě hodinek jsou pak minimem Apple Watch Series 4 se systémem watchOS 8.4. Po Arizoně by se uvedené možnosti měly dočkat státy Colorado, Havaj, Mississippi, Ohio a Puerto Rico.