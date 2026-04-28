Fotomobil v ruce profesionála. iPhone je moje nejpoužívanější věc, tvrdí fotografka olympioniků

- Pro většinu lidí je fotoaparát v mobilním telefonu naprosto dostačující
- Stejného názoru je i olympijská fotografka Barbora Reichová, která na svůj iPhone nedá dopustit
- Při práci ale dává přednost bezzrcadlovce, která nemá technické a fyzikální limity jako mobilní foťák
Fotoaparát u mobilního telefonu už není jen doplňková funkce. Technologický vývoj v tomto směru je extrémní, z analýz trhu navíc vyplývá, že podle zákazníků jde o jeden z hlavních aspektů při výběru nového telefonu. V jednoduchosti – mobil už pro drtivou většinu lidí nahradil klasický fotoaparát. Stejného názoru je i oficiální fotografka Českého olympijského výboru Barbora Reichová. V práci stále nejčastěji používá velkou bezzrcadlovku, ale na svůj iPhone nedá dopustit.
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Fotoaparát vs. mobilní telefon
Hranice mezi fotomobilem a klasickým fotoaparátem se zjevně stírají, přesto úplně nezmizely. Významný příspěvek do debaty přináší například čínští výrobci Vivo a Oppo, kteří produkují nejlepší fotomobily na trhu, k tomu nabízí i externí příslušenství v podobě telekonvertorů, které v podstatě napravují největší problém mobilů: absenci místa pro pořádné sklo. Silné slovo v segmentu má i americký Apple.
Rozdíly v technologiích
Hlavní rozdíl je ve velikosti snímače. Klasické fotoaparáty mají násobně větší čipy než mobilní telefony, díky čemuž zachytí více světla, nabídnou lepší dynamický rozsah a přirozenější rozostření pozadí. Právě proto zvládají lépe focení ve špatném světle nebo rychlý pohyb – mají zkrátka větší „fyzický základ“, který žádný software plně nenahradí.
Mobily naopak sází na výpočetní fotografii. Menší snímač dohání kombinací více snímků, umělým rozostřením nebo agresivnějšími úpravami obrazu v reálném čase. Výsledky tak mohou vypadat skvěle na první pohled, ale při náročnějších podmínkách nebo detailním zkoumání mívá stále navrch klasický fotoaparát.
Podle fotografky je iPhone dnes „na tak vysoké úrovni, že kvalita výstupů, jak foto tak i video, je naprosto dostačující pro velkou část využití jak v digitálu, tak v printu“. Jinými slovy: pro běžnou práci, publikování na webu nebo rychlé výstupy už mobil obstojí bez větších kompromisů. A to nejen pro běžné lidi, ale i pro poloprofíky; a občas i pro skutečné profesionální fotografy.
iPhone v rukou profesionální fotografky
I ona používá iPhone při práci, i když jen výjimečně a v trochu jiných situacích než klasický velký foťák. Zásadní roli hraje workflow. iPhone používá často jako prostředníka mezi fotoaparátem a klientem – pro rychlý přenos snímků přímo z terénu. Typický scénář? Fotografka jede na motorce při cyklistickém závodě, pořídí snímky a přes telefon je okamžitě odesílá dál. To je něco, co klasická technika sama o sobě nezvládne tak efektivně.
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„iPhone je to, co máte pořád po ruce, v kapse, vedle sebe a je k použití hned. Nenahradí sice profesionální teleobjektivy a nejlepší fotoaparáty na světě, ale je naprosto skvělé ho používat jako doplněk k výbavě. Často ho využívám na focení backstage, když potřebuju nebo chci být méně nápadná,“ říká první oficiální fotografka českých olympioniků.
Při focení sportu má iPhone několik funkcí, které dávají smysl – typicky sériové snímání nebo zoom. „Ano, pevné sklo to nenahradí, ale určitě to ve spoustě případů hodně pomůže,“ dodává. V dobrých světelných podmínkách tak dokáže mobil zachytit i dynamiku pohybu poměrně slušně.
Úpravy? I v tom je iPhone praktičtější
Při samotném focení mobilem pak sází hlavně na jednoduchost: „Používám primárně nativní aplikaci. Je to pro mě nejrychlejší způsob.“ Úpravy řeší v nástrojích jako Capture One, případně Lightroom nebo Snapseed – tedy kombinace profesionálního i mobilního workflow.
Limity pro profesionály se však projeví rychle. Jakmile se zhorší světlo nebo je potřeba větší přiblížení, mobil ztrácí dech. Reichová to shrnuje bez příkras: pro špičkovou sportovní fotografii iPhone nestačí. V jiných žánrech – třeba reportáži nebo street fotografii – je ale jeho použití ideální. Pokud potřebujete s fotkou dál pracovat nebo ji rychle sdílet, je dokonce smartphone praktičtější.
Přístup zásadně nemění ani typicky profesionální prvek, jako je mechanická spoušť Camera Control. Tu Apple představil poprvé u iPhonu 16 Pro v roce 2024, dávno předtím ji u svých vlajkových modelů Xperia používal japonský výrobce Sony. Reichová tuto vychytávku používá, ale ne vždy: „Je to fajn věc.“ Typické – užitečný doplněk, nikoli zásadní gamechanger.
Barbora Reichová patří mezi nejvýraznější české sportovní fotografy. Spolupracuje s Českým olympijským výborem, který doprovázela coby hlavní fotografka na 8 olympijských hrách, včetně posledních v Miláně a Cortině. Kromě toho ale fotí i další sportovní události, od fotbalu přes hokej, florbal až po rychlobruslení a vodní sporty. Při práci používá nejčastěji Nikon Z9 se sadou objektivů: 14–24 mm, 24–70 mm, 70–200 mm, 300 mm a 400 mm.