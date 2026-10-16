Fosi Audio C3 recenze: geniální zvukovka, kterou potřebujete (nejen) pro GTA 6

- Fosi Audio C3 kombinuje externí zvukovou kartu, D/A převodník a sluchátkový zesilovač
- Za cenu necelých 4 tisíc korun nabízí víc než jen další způsob, jak připojit sluchátka ke konzoli či hernímu PC
Herní zvuk je často podceňovanou součástí celkového zážitku. Zatímco při výběru televizoru nebo monitoru řešíme rozlišení, obnovovací frekvenci a HDR, u audia se mnohdy spokojíme s tím, že televize přehrává zvuk navržený samotnou konzolí za sebe tzv. do zdi. Větší fajnšmekři pak sáhnou po sluchátkách. Přitom právě zvuk může rozhodnout o tom, jestli včas zaregistrujete protivníka za rohem, správně odhadnete směr střelby nebo si naplno vychutnáte atmosféru oblíbené hry.
Design a zpracování8.8/10
Herní funkce8.6/10
Ovládání7.9/10
Kvalita zvuku8.5/10
Klady
- funkce StepSense pro zvýraznění kroků nepřátel
- široké možnosti nastavení zvuku
- konektivita, včetně optického vstupu a RCA
- vhodné nejen pro hráče
Zápory
- nutnost ručně přepínat režimy
- omezení režimu AI FPS
- reálný přínos se liší podle výběru her
- vyšší cena
Právě na tyto situace cílí Fosi Audio C3 Gaming Sound Card DAC/Amp. Jde o externí zvukové zařízení, které propojuje několik funkcí do jednoho kompaktního těla. Vedle kvalitnějšího převodu digitálního zvuku na analogový signál nabízí sluchátkový zesilovač, úpravu zvuku pro různé herní žánry a funkce zaměřené na lepší rozpoznávání zvukových signálů. Zajímavé je především pro hráče, kteří chtějí mít nad zvukem větší kontrolu, aniž by museli pořizovat rozsáhlou stolní audio sestavu.
Malá krabička s ambicemi
Fosi Audio C3 na první pohled nepůsobí jako typické herní příslušenství, které se snaží zaujmout výrazným podsvícením nebo agresivním designem. Jeho hlavní předností je kompaktní provedení a soustředění na praktické ovládání. Díky tomu se může stát nenápadnou součástí herního stolu, ať už máte PlayStation 5 vedle televizoru, nebo hrajete na monitoru a stolním PC.
Zařízení přitom není pouze obyčejným adaptérem. Uvnitř najdeme digitální rozhraní XMOS XU316, převodník Cirrus Logic CS43131 a dvojici sluchátkových zesilovačů TI TPA6120. Výrobce tak kombinuje komponenty známé z oblasti počítačového audia a Hi-Fi s funkcemi, které mají smysl především při hraní.
Sluchátkový výstup nabízí podle specifikací výkon až 320 mW na kanál při zátěži 32 ohmů. C3 podporuje sluchátka s impedancí 16 až 300 ohmů, takže se nemusí omezovat pouze na základní herní headsety. V praxi ovšem záleží také na citlivosti konkrétních sluchátek a jejich nárocích na zesílení. Jinými slovy, externí zvukovka pro vaši herní konzoli sama o sobě nevykouzlí ultimátní zvukový profil, ale výrazně zlepší to, na co jste byli doposud zvyklí.
Uslyšíte nepřítele dřív?
Nejzajímavější funkcí je technologie StepSense, která má v reálném čase zvýrazňovat kroky a další dílčí zvukové informace. Největší význam má především v kompetitivních střílečkách, kde může správná interpretace zvuku pomoci s orientací v prostoru. Princip je jednoduchý. Místo pouhého zesílení celého zvukového výstupu se zařízení snaží upřednostnit konkrétní zvukové prvky, které mohou hráči poskytnout taktickou výhodu.
Kroky protivníka se tak mají lépe oddělit od výbuchů, střelby a dalších rušivých efektů. Je ovšem důležité držet očekávání na uzdě. Žádný zvukový procesor nedokáže zaručit, že uslyšíte každý pohyb nepřítele, a výsledný efekt závisí na konkrétní hře, původním mixu zvuku i použitých sluchátkách. Vyzkoušeli jsme to jak u PvPvE akce Arc Raiders, tak u klasické online střílečky Battlefield 6, a rozdíl je dost znatelný. Zejména pokud vyznáváte taktický herní styl, namísto intenzivního útoku, bude se vám tato vychytávka hodit.
C3 nabízí také virtuální prostorový zvuk 7.1. Ten se snaží vytvořit dojem širšího prostoru a usnadnit odhad směru, odkud zvuk přichází. Zda bude přesnější než klasické stereo, je ale otázkou vašich osobních preferencí. Některým hráčům může prostorové zpracování pomoci, jiní dají přednost přirozenějšímu stereo zvuku.
Nejen hry, ale co hudba
Velkou výhodou C3 je skutečnost, že se nesoustředí výhradně na herní efekty. K dispozici jsou také ekvalizační možnosti a vlastní zvukové profily, které umožňují upravit charakter reprodukce podle žánru nebo osobních preferencí.
Jak zařízení pozná hudbu od videohry?
Fosi Audio C3 sama nepozná, jestli právě posloucháte hudbu, nebo hrajete kompetitivní střílečku. Mezi jednotlivými zvukovými režimy musíte přepínat ručně, a to přímo na zařízení nebo prostřednictvím webového rozhraní. Pokud aktivujete speciální režim AI FPS, začne zvukovka v reálném čase analyzovat zvukový signál a pomocí algoritmu trénovaného na zvucích z her se snaží rozpoznávat a zvýrazňovat kroky nepřátel, zatímco střelbu a výbuchy ponechává stranou.
Pro poslech hudby se naopak hodí režim Bypass, který zvuk neupravuje, případně ekvalizér. AI FPS je tedy nutné před hraním aktivovat, samotné rozpoznávání zvukových stop už ale probíhá automaticky. Režim má navíc svá omezení: funguje pouze v režimu USB Audio Class 1.0 a při jeho aktivaci nejsou dostupné některé další zvukové funkce, například virtuální prostorový zvuk 7.1.
Vedle herních režimů tak může zařízení posloužit při sledování filmů, seriálů nebo poslechu hudby. Pokud máte na stole také aktivní reproduktory, můžete využít stereofonní RCA výstup a C3 zapojit do širší audio sestavy. Zařízení pak nemusí zůstat pouze příslušenstvím pro konzoli, ale může fungovat jako centrální bod domácího audia.
Výrobce uvádí podporu PCM až 32 bitů a 384 kHz přes USB v režimu UAC 2.0. Pro běžné hraní na PS5 ale nejsou tato čísla tím nejdůležitějším parametrem. Podstatnější je čistota reprodukce, dostatečná hlasitost, prostorové podání a možnost přizpůsobit zvuk konkrétním potřebám podle vašeho herního stylu.
Připojení k PS5 a další možnosti
Fosi Audio C3 nabízí několik způsobů připojení. K dispozici je USB-C pro napájení a přenos dat, optický digitální vstup, koaxiální digitální vstup a také 3,5mm konektor pro mikrofon. Na výstupní straně najdeme sluchátkový jack a dvojici RCA konektorů pro stereo audio.
To rozšiřuje možnosti použití nejen s počítačem, ale samozřejmě s různými herními konzolemi a dalšími zdroji digitálního zvuku. U PlayStationu 5 je ovšem vhodné ověřit konkrétní způsob zapojení a kompatibilitu jednotlivých režimů. Samotná přítomnost USB nebo optického vstupu ještě neznamená, že budou všechny funkce dostupné ve všech konfiguracích.
V prodejním balení kromě samotného zařízení najdete napájecí USB-C kabel s redukcí na USB-A, který připojíte k počítači nebo k herní konzoli. Zároveň s tím máte k dispozici i redukci z konektoru pro mikrofon a sluchátka, pokud jej váš headset vyžaduje.
Příprava na GTA 6? Samozřejmě!
Velké hry nestojí jen na grafice, ale také na zvukové atmosféře. A právě v tomto ohledu může být Fosi Audio C3 zajímavým doplňkem pro hráče, kteří se chtějí připravit na očekávané GTA 6. Rušné ulice Vice City, zvuky projíždějících aut, dialogy postav i hudba z herních rádií mohou z kvalitního zvukového řetězce těžit. C3 umožňuje upravit charakter reprodukce podle vlastních preferencí, takže si lze zvuk přizpůsobit nejen při kompetitivním hraní, ale také při průzkumu otevřeného světa.
Matka všech otázek: jaká sluchátka vybrat?
Při výběru zvukové karty je důležité myslet také na používaná sluchátka. Pro tento typ zařízení se hodí zejména modely s klasickým analogovým vstupem, které mohou využít sluchátkový zesilovač přímo. My jsme pro tento test využili sluchátka AirPods Max 2. generace.
Tato sluchátka s USB-C lze připojit také k analogovému zdroji pomocí samostatného kabelu USB-C na 3,5mm jack. To je důležitý detail: pakliže vaše sluchátka nenabízí jack, je třeba sehnat si redukci, či ideálně rovnou kombinovaný kabel s USB-C na jednom konci a 3,5mm jackem na druhém.
Vyplatí se Fosi Audio C3?
Fosi Audio C3 je zajímavé zařízení pro hráče, kteří chtějí posunout práci se zvukem o úroveň dál. Kombinuje kvalitní D/A převodník, sluchátkový zesilovač a funkce zaměřené na hraní, přičemž díky analogovým výstupům může posloužit i jako součást domácího soundsystému.
Za cenu 3 990 Kč však nejde o příslušenství, které by potřeboval každý majitel PlayStationu 5. Pokud používáte běžná sluchátka, respektive herní sluchátka na nižší cenové hranici, a jste spokojení s jejich zvukem, nemusí být přínos dostatečně velký, aby ospravedlnil další investici. Největší smysl dává C3 hráčům, kteří chtějí experimentovat s ekvalizací, prostorovým zvukem a zvýrazněním důležitých zvukových detailů, případně hledají univerzální zařízení pro hraní i poslech hudby.
Přitom necílí na úplně nenáročné hráče, kteří chtějí pouze připojit sluchátka a bez dalšího nastavování se pustit do hry. Je určená spíše těm, kteří se o zvuk aktivně zajímají, rádi experimentují s jeho nastavením a chtějí mít nad ním větší kontrolu. Tomu odpovídá také cena kolem 4 tisíc korun, která už představuje poměrně výraznou investici do herního audia. Pokud vám zvuk integrovaný v konzoli nebo běžných sluchátkách vyhovuje, podobné zařízení nejspíš potřebovat nebudete. Pro zvukové nadšence a kompetitivní hráče, kteří chtějí ze své sestavy dostat maximum, však může jít o zajímavé rozšíření.