Poslední ukázka před vydáním? GTA 6 dostalo stylový launch trailer

- Těžko uvěřit, že do vydání Grand Theft Auto 6 zbývá poslední měsíc
- Blížící se vydání možná nejočekávanější hry v historii připomíná stylový launch trailer
- Tvůrci zároveň potvrdili, že oficiální soundtrack ke hře vytvořilo francouzské elektronické duo Justice
Den D se nezadržitelně blíží – do vydání hry Grand Theft Auto VI zbývá už jen přibližně měsíc. Blížící se vydání jedné z nejočekávanějších her všech dob se nyní připomíná stylovým launch trailerem, který může být vůbec poslední oficiální ukázkou před vydáním. Tvůrci z Rockstar Games již tradičně v nové ukázce příliš neprozrazují, přesto však nabízejí působivý pohled na dvojici hlavních hrdinů i nezaměnitelnou atmosféru Vice City.
V přibližně 90vteřinové ukázce zaznívá zbrusu nová skladba Flower in a Hurricane, kterou elektronické duo Justice nahrálo speciálně pro nové GTA. Rockstar zároveň potvrdil, že francouzští autoři hitů jako Neverender nebo D.A.N.C.E. se postarali také o oficiální hudební doprovod celé hry. Podle Rockstaru pocházejí veškeré záběry v nové ukázce pocházejí z verze pro konzoli PS5.
Trailer obsahuje také novou synopsi, podle níž to Jason a Lucia rozhodně nebudou mít jednoduché.
Jason a Lucia vždy věděli, že jim nejde karta. Když se však zvrtne snadná loupež, ocitnou se na nejtemnější straně nejslunnějšího místa v Americe, uprostřed zločineckého spiknutí, které se táhne napříč státem Leonida – a jsou nuceni spoléhat se jeden na druhého více než kdy jindy, pokud chtějí vyváznout živí.
Stylový soundtrack
Pokud toužíte po podrobnějších informacích o hratelnosti, Rockstar již v srpnu zveřejnil obsáhlý „rozšířený pohled“, ze kterého si můžete vytvořit poměrně přesnou představu o tom, co vás ve hře čeká. Mezitím se po internetu nadále šíří uniklá videa, která jsou plná (mimo jiné) explicitního obsahu. Leaker s přezdívkou Cyberleek nicméně vydal prohlášení, ve kterém tvrdí, že už další neoficiální materiály nezveřejní.
Grand Theft Auto 6 vychází už 19. listopadu na PS5 a Xbox Series X/S, dlouhých 13 let po pátém dílu. Hráčům tak zbývá vydržet poslední měsíc.