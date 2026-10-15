TOPlist

Poslední ukázka před vydáním? GTA 6 dostalo stylový launch trailer

Marek Bartík
Marek Bartík 15. 10. 17:12
0
Gta 6 Jason Lucia
  • Těžko uvěřit, že do vydání Grand Theft Auto 6 zbývá poslední měsíc
  • Blížící se vydání možná nejočekávanější hry v historii připomíná stylový launch trailer
  • Tvůrci zároveň potvrdili, že oficiální soundtrack ke hře vytvořilo francouzské elektronické duo Justice

Den D se nezadržitelně blíží – do vydání hry Grand Theft Auto VI zbývá už jen přibližně měsíc. Blížící se vydání jedné z nejočekávanějších her všech dob se nyní připomíná stylovým launch trailerem, který může být vůbec poslední oficiální ukázkou před vydáním. Tvůrci z Rockstar Games již tradičně v nové ukázce příliš neprozrazují, přesto však nabízejí působivý pohled na dvojici hlavních hrdinů i nezaměnitelnou atmosféru Vice City.

V přibližně 90vteřinové ukázce zaznívá zbrusu nová skladba Flower in a Hurricane, kterou elektronické duo Justice nahrálo speciálně pro nové GTA. Rockstar zároveň potvrdil, že francouzští autoři hitů jako Neverender nebo D.A.N.C.E. se postarali také o oficiální hudební doprovod celé hry. Podle Rockstaru pocházejí veškeré záběry v nové ukázce pocházejí z verze pro konzoli PS5.

Trailer obsahuje také novou synopsi, podle níž to Jason a Lucia rozhodně nebudou mít jednoduché.

Jason a Lucia vždy věděli, že jim nejde karta. Když se však zvrtne snadná loupež, ocitnou se na nejtemnější straně nejslunnějšího místa v Americe, uprostřed zločineckého spiknutí, které se táhne napříč státem Leonida – a jsou nuceni spoléhat se jeden na druhého více než kdy jindy, pokud chtějí vyváznout živí.

Stylový soundtrack

Pokud toužíte po podrobnějších informacích o hratelnosti, Rockstar již v srpnu zveřejnil obsáhlý „rozšířený pohled“, ze kterého si můžete vytvořit poměrně přesnou představu o tom, co vás ve hře čeká. Mezitím se po internetu nadále šíří uniklá videa, která jsou plná (mimo jiné) explicitního obsahu. Leaker s přezdívkou Cyberleek nicméně vydal prohlášení, ve kterém tvrdí, že už další neoficiální materiály nezveřejní.



Gta 6



Nepřehlédněte

GTA 6 v dosud největším úniku: nové video je plné bahna a nahoty

Grand Theft Auto 6 vychází už 19. listopadu na PS5 a Xbox Series X/S, dlouhých 13 let po pátém dílu. Hráčům tak zbývá vydržet poslední měsíc.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Chytré hodinky s měřením tlaku Huawei Watch D3
Huawei Watch D3 recenze: ve znamení drobných vylepšení
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 19:00
0
Sluchátka Apple AirPods 5
Lepší zvuk, účinnější ANC a nižší cena. Nové AirPods 5 aspirují na trhák
PR článek
PR článek PR článek 18:31
MacBook Pro s dotykovým OLED displejem, ilustrační
Apple ještě tento měsíc představí další novinky. Známe termín odhalení
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 17:15
0
Ilustrace zářícího mozku nad mapou Evropy v kruhu dvanácti hvězd
Útočníci nemají na rozdíl od úředníků pracovní dobu, proto chce Evropská komise část obrany svěřit AI
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 16:30
0

Kapitoly článku