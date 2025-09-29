Forza Horizon 6 má datum vydání, dočkáme se v tento termín

- Známá herní série Forza Horizon se v šesté iteraci podívá do země vycházejícího slunce
- Na Xbox a PC by měla dorazit už v příštím roce
- Hra se má objevit také na konkurenčním PS5, otázkou ale zůstává, kdy se tak stane
Závodní arkády jsou u hráčů dlouhodobě populární, především díky sérii Need for Speed. Ta už je ale dávno minulostí, přičemž pomyslné žezlo před nějakou dobou převzala série Forza Horizon, levoboček okruhových závodů Forza Motorsport. Co začalo jako závodění v otevřené krajině soustředěné okolo festivalu Horizon se nakonec vyvinulo ve svébytnou značku, kterou hráči bez nadsázky milují. Po americkém Coloradu, francouzsko-italské riviéře, drsné Austrálii, britských ostrovech a také Mexiku se nyní dočkáme zasazení, ve které řada hráčů tajně doufala – Forza Horizon 6 se totiž přesune do Japonska.
Arkádová Forza se podívá do Japonska
Playground Games na hře usilovně pracují, přičemž její dokončení se již nezadržitelně blíží. Microsoft, který je vydavatelem celé série, u příležitosti oznámení data vydání uvolnil pro hráče také krátký minutový teaser, který jednoduše shrnul všechny předchozí štace série. Závěrem jsme poté mohli vidět japonskou poznávací značku a figurku známé mávající kočky, která nás rozhodně nenechá na pochybách, že se série protentokrát přesune do Asie, a to vůbec poprvé.
Teaser neukázal nic ze samotné hry, nicméně se dá předpokládat, že si budeme moci vychutnat jak městské zasazení inspirované japonskými městy a jejich neony, tak kopcovitou přírodu, která je jako stvořená pro závodění. „Jedná se o nejžádanější lokaci od prvního dílu hry a už se nemůžeme dočkat, až vám příští rok prozradíme více,“ říká Matt Booty, prezident Xboxu pro herní obsah a studia, který tímto potvrdil, že zájem hráčů o zemi vycházejícího slunce byl velký a dlouhodobý.
A kdy že hra vychází? Na přesné datum si budeme muset počkat, avšak Microsoft potvrdil příští rok 2026. Nutno podotknout, že tento rok je stanoven pro debut na platformách Xbox a PC, přičemž není jasné, kdy se hra podívá také na PS5. Dá se ale odhadovat, že se na konzoli od Sony objeví s nějakým tím zpožděním. Vývojáři z Playground Games a Turn 10 Studios údajně spolupracují na tom, aby hra Forza Horizon 6 byla po uvedení na trh dostupná také pro PlayStation 5. Vývojáři plánují zveřejnit další informace o hře Forza Horizon 6 na začátku roku 2026.