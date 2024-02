Ford SuperVan 4.2 je elektrická dodávka s výkonem 1 400 koní. Překonala i Mercedes AMG GT3

Elektrický Ford Transit můžeme vídat ve službách přepravních firem i různých dalších společností. Jeden speciální kousek s označením SuperVan 4.2 ale překonává rekordy na různých závodních tratích. Naposledy šlo o okruh Mount Panorama v australském Bathurstu. Romain Dumas s tímto elektromobilem kolo objel za 1 minutu a 56,3247 sekund, čímž stanovil rekord v kategoriích elektromobilů, vozů s uzavřenými koly i komerčních vozidel. Zároveň se jedná zhruba o tři desetiny rychlejší čas, než měl na stejném okruhu speciálně upravený Mercedes AMG GT3.

Nová verze 4.2 dostala přepracovaný přední karbonový splitter i zadní spoiler pro zvýšení přítlaku vozu. Pohon obstarává trojice elektromotorů. Dva jsou umístěny vepředu a jeden v zadní části vozu. Jejich celkový výkon je 1 400 koní. Každopádně Ford SuperVan 4.2 má teď nabitý program. Po rekordech v Bathurstu se podívá na Adelaide Festival of Speed v polovině března a o pár dní později bude také na Grand Prix Austrálie v rámci šampionátu Formule 1. Na sociální síti X se dokonce objevilo video přímo z kokpitu vozu, kde můžete Romaina sledovat při řízení elektrického „supervanu“.

The Mountain, conquered! ✅

SuperVan 4.2 sets a new lap record at Mount Panorama with an electrifying lap from @RomainDumas! @Fox_Motorsport @supercars pic.twitter.com/JWxz0ap8cs

— Ford Performance (@FordPerformance) February 25, 2024