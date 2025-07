Finish him! Trailer na Mortal Kombat II nešetří hláškami a potoky krve

Druhý snímek Mortal Kombat láká novým trailerem

Je plný akce a legendárních hlášek, které všichni fanoušci ocení

V kinech se film objeví už 23. října letošního roku

Raiden, Sub-Zero, Scorpion či Johnny Cage … mezi herními nadšenci patrně není nikdo, komu by tato jména nic neříkala. Legendární videoherní série krvavých bojovek Mortal Kombat definovala svůj žánr a ani po více jak třiceti letech od uvedení prvního dílu na herních automatech neztratila nic ze svého lesku. V takřka třech desítkách titulů provázela nejednoho hráče ve formativních letech jeho dětství a rodičům způsobovala vrásky na čele, především kvůli svému explicitnímu zobrazení násilí, jenž zahrnovalo třeba rozčtvrcení, poleptání kyselinou či vyrvání páteře z těla.

Připravte se na pořádnou akční jízdu

Silnou stopu zanechal Mortal Kombat také na plátně kin. Filmů a seriálů na motivy slavné série je celá řada, nicméně nejvíce se do paměti fanoušků vryl snímek Mortal Kombat – Boj na život a na smrt z roku 1995 (ČSFD: 63 %), který je sice přiznaným béčkem, ale ani po letech nic neztratil ze svého kouzla a prvotřídního soundtracku. Oživit značku se pokusil remake z roku 2021 s prostým názvem Mortal Kombat (ČSFD: 58 %) s Lewisem Tanem, Jessicou McNamee a Ludi Lin v hlavních rolích. Ten ale bohužel velkou díru do světa neudělal.

Na něj nicméně navazuje chystaný snímek Mortal Kombat II, který by se v kinech měl objevit ještě letos. Kromě herců z prvního dílu se na plátně objeví také nová jména, v čele s Karlem Urbanem, Adeline Rudolph či japonskou legendou Hirojuki Sanadou. Trailer láká nejen na poctivou akci a známé postavy z univerza Mortal Kombat, ale také na ikonické hlášky, které každý hráč jistě důvěrně zná.

Pokračování se bude soustředit především na postavu Johnnyho Cage, kterého ztvární Karl Urban. Podle Lewise Tana, jenž ztvární Colea, Urban přináší zajímavý pohled na Johnnyho Cage: „Je to skvělý herec, má za sebou velké role a ví, co dělá. Na place byla spousta srandy a líbí se mi, kam postavu posouvá. Je to trochu jiné, než lidé možná čekají, ale v tom dobrém.“ Pokračování má být ještě šílenější a akčnější, než první snímek, přičemž do kin vstoupí už 23. října letošního roku.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.