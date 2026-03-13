FC 27 až od 16 let? Nová pravidla PEGI si posvítí na lootboxy

- EA Sports již připravují nový díl oblíbené fotbalové série FC (dříve FIFA)
- FC 27 dorazí na podzim a s touto hrou se pojí zajímavá novinka
- I když se jedná o sportovní hru, měla by dostat nálepku s až překvapivě vysokou přístupností
Jak známo, hry jsou většinou neškodnou zábavou, nicméně takové vyobrazení násilí v nich může být velmi explicitní, a i kvůli tomu vznikla v roce 1993 asociace ESRB, která řeší přístupnost jednotlivých titulů. V rámci Evropy má přístupnost na starosti organizace PEGI (Pan European Game Information ), která nyní výrazně zpřísňuje svá pravidla v hodnocení přístupnosti a to bude mít dramatický dopad na spoustu her.
PEGI se zaměřuje na lootboxy a battlepassy
Věkové restrikce ve hrách sice původně vznikly hlavně kvůli explicitnímu násilí a vyobrazení sexuálního obsahu, ale tyto věci jsou v poslední době odsunuty spíše na vedlejší kolej. Do popředí se dostává hazard, nicméně ne tradiční, ale ten umně skrytý za herní mechaniky v podobě například lootboxů. Jedná se o prvek, který je čím dál rozšířenější a vydavatelé na něm obrovsky vydělávají.
Lootboxy fungují tak, že si hráč koupí ve své oblíbené hře virtuální bednu či balíček, která mu po otevření dá sadu náhodných předmětů do hry. Mohou být obyčejné, ale vzácné i různě unikátní a mohou být jen kosmetického rázu nebo ovlivnit statistiky postavy ve hře. Tyto boxy se ale často kupují za reálné peníze a proto jsou brány jako klasický hazard.
Tvrdší pravidla postihnou spousty her
I kvůli tomu, že se lootboxy a různé předplatné stávají čím dál větším terčem kritiky, se na ně organizace PEGI zaměřila a to výrazně ovlivní dostupnost u her, který tento prvek obsahují. Tituly, které obsahují náhodné placené předměty, se dostávají automaticky do kategorie PEGI 16 (od 16 let), v některých případech dokonce PEGI 18.
Pokud bude v těchto hrách možné nákup náhodných předmětů vypnout, přístupnost bude snížena na PEGI 7. U her, které lákají hráče k opětovnému hraní například denními výzvami nebo battlepassy, bude přístupnost nastavena na PEGI 7 a na PEGI 12 u her, které hráče trestají za to, že se do ní delší dobu nevrací (například ztrátou obsahu).
FC 27 s přístupností PEGI 16
Toto zpřísnění pravidel nás přivádí k nadcházejícímu ročníku fotbalové hry FC 27 od EA Sports. Zatímco aktuální ročník FC 26 má přístupnost PEGI 3, u dalšího dílu by se mělo objevit omezení PEGI 16, a to kvůli virtuálním balíčkům karet v režimu Ultimate Team. Právě ty jsou jakýmsi ekvivalentem lootboxů, protože se dají koupit za měnu FC Points, které se pořizují za reálné peníze.
Nové hodnocení přístupnosti se bude vztahovat pouze na nové hry, které se ke klasifikaci PEGI dostanou od června tohoto roku. Bude ale platit i pro tituly, které tyto kritizované mechaniky přidají později. Za zmínku pak stojí i hry, které nabízejí NFT nebo mechanismy související s blockchainem – ty dostanou automaticky nejvyšší přístupnost PEGI 18.