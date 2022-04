Fanoušci fotbalu, pozor! FIFA Plus nabídne desítky tisíc fotbalových přenosů zdarma

Mezinárodní federace fotbalových asociací, známá spíše pod zkratkou FIFA, představila novou streamovací službu s názvem FIFA Plus. V rámci ní nabídne vydatnou porci obsahu pro fotbalové fanoušky po celém světě – od aktuálních fotbalových výsledků přes záznamy historických utkání až po unikátní fotbalové dokumentární snímky.

Do konce letoška plánuje služba streamovat živě více než 40 tisíc zápasů ročně, které se odehrávají pod hlavičkou více než 100 členských asociací v rámci 6 konfederací. Sledovat tak budete moci nejen vaše oblíbené týmy z evropských soutěží, ale také například zápasy ze vzdálené 2. mongolské ligy. Zajímavostí je pokrytí nejen mužského fotbalu, ale také toho ženského, který je v posledních letech na vzestupu. Už nyní jsou dostupné výsledky ze 400 mužských a 65 ženských soutěží.

Přidanou hodnotou je také vydatný archiv, který čítá například dokumentární film o Ronaldinhovi, šestidílný dokument o Dani Alvesovi, rozhovory s ikonami ženské kopané, kompletní záznamy zápasů na mistrovstvích světa či celou řadu sestřihů – od výsledků celých zápasů po nejlepší góly či asistence individuálních hráčů.

Služba FIFA Plus je aktuálně dostupná zdarma, ale to se může do budoucna změnit. „Plánujeme se strategicky rozšiřovat, například ve smyslu gamingu či zavedení nějakého druhu předplatného. Uvidíme, jakým směrem bude tento průmysl směřovat,“ řekla šéfka služby FIFA Plus Charlotte Burr pro Variety. Služba je nyní dostupná jak ve webové verzi, tak v aplikacích pro Android a iOS, a to v pěti světových jazycích (angličtina, francouzština, němčina, portugalština a španělština), přičemž další jazyky budou postupně přibývat.