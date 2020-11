Facebook začal ve Vietnamu umlčovat kritiky komunistické vlády, cenzuru přiznává

Facebook vyšel vstříc komunistické vládě Vietnamu a začal s cenzurováním příspěvků kritických k vládě, či pocházejících od vietnamských disidentů. Sociální síť přitom k vynucování vůle cenzorů používá odkaz na vlastní podmínky komunity, které údajně tyto příspěvky porušují.

Rozhodnutí podvolit se přišlo po nátlaku ze strany státu, který vypínal servery, omezoval rychlost a vedl kampaň v stranických médiích. Důvod je jednoduchý – Vietnam je jednou z nejvýznamnějších asijských zemí v oblasti výnosu z digitální reklamy. Roční výnosy přesahující 12 miliard korun si přitom rozdělí ze 70 % právě Facebook a Google.

Facebook chování potvrdil agentuře Reuters. Ve vyjádření zástupci společnosti prohlásili, že se k cenzurování – dle vietnamských zákonů ilegálního – obsahu uchýlili „neochotně“. Facebook pak dodává, že „věří, že svoboda vyjadřování je základní lidské právo“ a tvrdí, že „tvrdě pracují na tom, aby toto právo po celém světě chránili.“ K cenzuře prý přistoupili proto, aby zajistili dostupnost své služby „milionům lidí ve Vietnamu, kteří na ni každodenně spoléhají“.

Teze o ochraně svobody vyjadřování zní však vzhledem k okolnostem poněkud směšně. Vietnam je na 175. příčce ze 180 hodnocených zemí v indexu svobody tisku. Jen za listopad bylo dosud zdokumentováno 16 zadržených ve spojení s příspěvky na Facebooku. Hrozí jim přitom tvrdé tresty – v dubnu byl pětačtyřicetiletý učitel hudby za facebookovou kritiku režimu odsouzen na 11 let vězení.

Samotná vietnamská vláda pak uvádí, že Facebook vyhoví 70–75 % jejich požadavků na cenzuru, přičemž nárůst mezi lety 2017 a 2019 činil více než 40 %. Ani tato úroveň cenzury nicméně Vietnamu nestačí a vláda nedávno oznámila, že Facebook v případě nevyhovění dalšímu zpřísnění opět zablokuje, tak jako se to stalo již začátkem tohoto roku. Na jaře byl Facebook ve Vietnamu 7 týdnů nedostupný.

Chování Facebooku rozzlobilo pochopitelně nejen Vietnamce, ale také zástupce mezinárodních organizací. Kriticky se vyjádřila Amnesty International nebo Reportéři bez hranic. Organizace poukazují na to, že Facebook by si měl uvědomit svou roli v těchto zemích, a fungovat jako platforma podporující svobodu slova, nikoliv ji potlačující. Podle Amnesty jde navíc o nebezpečný precedent, který ukáže dalším vládám, že jim je Facebook ochoten „jít na ruku“.

Je však nutno říct, že krok Facebooku není nijak ojedinělý. Technologické firmy sice navenek hlásají svobodu slova a propagují progresivní hodnoty, nicméně na druhé straně neváhají spolupracovat s nesvobodnými režimy. V minulosti byly zaznamenány ústupky Applu čínské vládě, Google pak vyšel vstříc Rusku i Číně.

4. The Zionist regime is a deadly, cancerous growth and a detriment to this region. It will undoubtedly be uprooted and destroyed. Then, the shame will fall on those who put their facilities at the service of normalization of relations with this regime.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 22, 2020