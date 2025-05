Experti bijí na poplach: Evropa nesmí při cestě za technologickou suverenitou ztratit otevřenost

Odborníci varují, že snahy EU o technologickou suverenitu nesmí ohrozit globální spolupráci

Open-source ekosystémy staví na otevřenosti a přeshraničním sdílení, což je v rozporu s nacionalistickými přístupy

Evropa by se měla soustředit na investice do infrastruktury a talentu a zároveň se integrovat do globálních technologických ekosystémů

Evropská unie by měla při snahách o dosažení technologické suverenity zůstat otevřená globální spolupráci a vyhnout se izolacionismu. Na varování expertů upozornila šéfka OpenUK Amanda Brock. Ta vyzývá evropské politiky, aby se vyvarovali protekcionistických postojů a nezapomněli na klíčovou roli mezinárodní spolupráce, hlavně v oblasti open-source softwaru.

Něco za něco

Brock v rozhovoru pro TNW zdůraznila, že Evropa musí přestat s taktikou „něco za něco“ a začít vyvažovat potřebu chránit své zájmy s nutností spolupracovat na globální úrovni. „Každá zmínka o suverenitě by měla být okamžitě vyvážena uvědoměním si, že open-source je založen na globální spolupráci,“ uvedla pro TNW.

Apel Brock přichází krátce po projevu europoslankyně Evy Maydell v Bruselu, kde vyzvala evropské instituce, aby si „nalily čistého vína“ – konkrétně mluvila o možnostech limitů technologické nezávislosti. Podle ní musí Evropa nejprve realisticky zhodnotit své silné a slabé stránky a identifikovat oblasti, kde je spolupráce nevyhnutelná.

Snahy se hromadí

Evropská unie v posledních letech, zdá se, zintenzivňuje snahy o posílení vlastních kapacit v oblastech, jako je umělá inteligence, cloud computing nebo výroba polovodičů. Přesto Brock varuje, že pokud Evropa nebude investovat do otevřených ekosystémů a talentu, hrozí, že zůstane pozadu a izoluje se.

Podobný postoj zaujal i Andreas Riegler z APEX Ventures, který upozorňuje, že Evropa by neměla usilovat o přímou konkurenci s USA a Čínou v klíčových oblastech, jako je cloudová infrastruktura nebo základní AI modely. Místo toho by měla hledat způsoby, jak se smysluplně integrovat do globálních technologických sítí.

Izolace, nebo pokus o srovnání kroku?

Je pravdou, že případná izolace vlastních řešení by nakonec vedla k duplicitě úsilí, služeb i talentu a nakonec nejspíš i k oslabení geopolitického vlivu Evropy. Ať už se nám to líbí nebo ne, globální standardy v technologiích jako jsou cloudové služby, software a aktuálně i AI nastavuje Amerika, potažmo Čína.

Evropa tak chtě nechtě hraje druhé housle a těžko říct, jestli se to v nejbližších letech změní. Snahy o vytvoření jakési vlastní „evropské AI“ tady sice začínají být, nicméně jsou právě teprve na startovní čáře, zatímco ChatGPT či Gemini se postupně etablují u stovek milionů uživatelů i u vývojářů a firem.

Autor článku Adam Homola Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.