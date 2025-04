Konec online anonymity? Evropská unie zavádí aplikaci na ověřování věku

Od léta bude moci být nasazena aplikace pro ověřování věku Evropské komise

Ta bude fungovat na základě tokenů, například přes eDoklady nebo bankovní identitu

Členské státy ji budou muset postupně implementovat, cílem je ochrana nezletilých

Jeden z klíčových, leč stále takřka neimplementovaných prvků eurounijního nařízení o digitálních službách (DSA) je ochrana nezletilých osob na internetu. Na půdě Evropské komise však již probíhá vývoj specializované aplikace či sady nástrojů, které mají být následně nasazeny v členských zemích, aby bylo možné ověřovat věk lidí na internetu. Zkušební provoz navíc odstartuje už toto léto.

Ověřování věku na internetu

Uvádění věku na internetu je v současnosti v Evropské unii tak benevolentní, jak to jen může být. Pokud chcete vstoupit na věkově omezenou webovou stránku, stačí ťuknou na potvrzení, že je vám 18 a více, hotovo. Při zakládání profilů na různých sociálních platformách pak jen stačí vybrat z roletky rok narození a opět máte vyřízeno. Pouze v některých případech je třeba skenovat doklad totožnosti, třeba při zakládání účtu u sázkové kanceláře.

Vydali jsme Monitorovací zprávu č. 4/2025, ve které informujeme o možnosti občanů a obcí zapojit se do kampaně „Ověřte kvalitu pevného internetu“, dále přinášíme článek o aplikaci pro ověřování věku uživatelů online platforem z dílny Evropské komise a v pravidelném… pic.twitter.com/d1zsY5nefa — ČTÚ (@ctu_cz) April 22, 2025

Dochází tak k důvodnému podezření, že v Evropě neděláme nic pro to, abychom chránili nezletilé osoby před nevhodným obsahem na internetu. Napravit by to měla speciální platforma pro ověřování věku, na které pracuje Evropská komise. Tato „white label“ aplikace (hotový program, který si každá členská země přizpůsobí pro své potřeby) bude uvolněn v průběhu léta 2025. Na implementaci v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který zajišťuje plnění DSA na našem trhu.

Jakých stránek se to může týkat?

Používání aplikace pro ověření věku však v první vlně nebude povinné – a to jak pro platformy, tak pro uživatele. Bude však nutné, aby dotčené webové stránky a platformy navrhly vlastní alternativní řešení, kterým by se předešlo exponování nezletilých nevhodnému obsahu. ČTÚ přímo nezmiňuje, na jakých webových stránkách by mohlo být ověřování věku nasazeno. Pravděpodobně se ale bude jednat o webů tohoto typu:

Stránky s obsahem pro dospělé – pornografie, erotika, explicitní násilí apod.

– pornografie, erotika, explicitní násilí apod. Sociální sítě a platformy pro sdílení videí – zejména tam, kde uživatelé publikují nebo konzumují obsah nevhodný pro děti (např. TikTok, YouTube, Instagram); a které jsou běžně věkově omezené.

– zejména tam, kde uživatelé publikují nebo konzumují obsah nevhodný pro děti (např. TikTok, YouTube, Instagram); a které jsou běžně věkově omezené. Online herní platformy – obzvlášť u her s prvky hazardu, mikrotransakcemi nebo násilným obsahem.

– obzvlášť u her s prvky hazardu, mikrotransakcemi nebo násilným obsahem. Weby nabízející alkohol, tabák a jiné regulované látky – e-shopy s těmito produkty budou muset věk zákazníka ověřovat spolehlivěji.

– e-shopy s těmito produkty budou muset věk zákazníka ověřovat spolehlivěji. Hazardní weby – online casina, sázkové kanceláře apod., kde už dnes bývá ověřování věku zákonem požadováno (například skenem občanského průkazu a podobně).

– online casina, sázkové kanceláře apod., kde už dnes bývá ověřování věku zákonem požadováno (například skenem občanského průkazu a podobně). Seznamky a chatovací platformy – hlavně ty, které cílí na dospělé uživatele.

– hlavně ty, které cílí na dospělé uživatele. Weby s potenciálně škodlivým nebo citlivým obsahem – například fórům o duševním zdraví, sebepoškozování nebo poruchách příjmu potravy.

Je pravděpodobné, že Evropská komise bude vymáhat dodržování ověřování věku na internetu krátce poté, co spustí svou white label aplikaci. V některých státech USA už ověřování věku dávno probíhá. Například některé pornografické stránky vyžadují fotku občanského či řidičského průkazu a také aktuální selfie fotku, aby bylo možné porovnat podobu. I za mořem ale používají speciální zabezpečené platformy pro online ověření věku, bez nutnosti cokoliv fotit nebo posílat.

Přes eDoklady, nebo spíš bankovní identitu?

Aplikace Evropské komise by mohla fungovat na několika principech. Například pomocí elektronické občanky, kterou v Česku známe jako eDoklady. Jako reálná se jeví i možnost využít tzv. metody bez existující identifikace, tedy například bankovní identita.

„V praxi to bude fungovat tak, že koncový uživatel aktivuje aplikaci, která se propojí s jednou z metod ověření. Na základě těchto údajů se uživateli vygeneruje atestace, která bude obsahovat pouze údaj (token) o tom, zda je uživateli více nebo méně než 18 let. […] Následně, když uživatel navštíví platformu, bude vyzván k ověření věku – například prostřednictvím QR kódu. Po jeho načtení v aplikaci věkové verifikace bude atestace předána platformě, a pokud je uživateli více než 18 let, bude mu umožněn vstup,“ uvádí v dubnové monitorovací zprávě ČTÚ.

Nasazení eurounijní platformy pro ověřování věku online je v plánu letos v létě, v Česku zatím nebylo rozhodnuto o to, jak bude white label implementován či jaký orgán jej bude provozovat. Logicky se nabízí Digitální a informační agentura (DIA), která se podobně angažovala v nasazení eDokladů nebo aplikace Portálu občana. Požádali jsme o vyjádření, zatím však bez odpovědi.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.