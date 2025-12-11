Evropská komise zase úřaduje: Meta musí změnit pravidla pro personalizovanou reklamu

- Evropská unie si opět vyšlápla na sociální sítě amerického giganta Meta
- Od příštího roku musí dát uživatelům na výběr, zda chtějí sdílet svá data pro účely reklamy
- Jde o reakci na pokutu ve výši téměř 5 miliard korun
Reklamy jsou takřka všudypřítomné a v mnoha případech pomáhají financovat celou plejádu internetových služeb, které by si jinak museli uživatelé platit přímo. Výjimkou není ani Facebook či Instagram, v jejichž případě si skutečně můžete za určitý poplatek kompletně vypnout sběr informací pro cílenou reklamu, nicméně valná většina z nás za sociální sítě zkrátka platit nechce. To ovšem neznamená, že by i tak mohly velké sociální sítě spadající pod Metu zobrazovat personalizované reklamy tak, jak samy chtějí.
Větší kontrola nad reklamami pro evropské uživatele
Meta brzy poskytne uživatelům Instagramu a Facebooku v Evropské unii možnost omezit personalizované reklamy, a to v rámci snahy o dodržování technologických pravidel států EU. Evropská komise oznámila, že nové možnosti reklamy vstoupí v platnost v lednu 2026 a také že se jedná o první případ, kdy je taková možnost na sociálních sítích Meta nabízena.
„Meta dá uživatelům možnost efektivně si vybrat mezi souhlasem se sdílením všech svých údajů a zobrazením plně personalizované reklamy a volbou sdílet méně osobních údajů za účelem omezení personalizované reklamy,“ uvedla Evropská komise. Tyto připravované změny jsou výsledkem úzkého dialogu mezi Unií a společností Meta, přičemž státy Unie po zavedení nového reklamního modelu v následném měsíci vyhodnotí, jaký má dopad na uživatele a jak ho využívají.
Nové reklamní možnosti jsou zaváděny v reakci na pokutu ve výši 200 milionů eur (asi 4,8 miliard korun), kterou Meta dostala v dubnu za porušení zákona o digitálních trzích (DMA), který vyžaduje, aby měli spotřebitelé možnost omezit množství svých údajů používaných pro reklamní účely. Pokuta byla uložena poté, co Facebook a Instagram donutily uživatele buď zaplatit předplatné za odstranění reklam, nebo souhlasit s používáním svých osobních údajů pro reklamní verze platforem. Proti Evropské unii a jejím pravidlům v současnou chvíli velmi bojuje Elon Musk, jemuž se některá omezení nelíbí. Z pohledu evropského uživatele je nicméně pozitivní, že má oproti nadnárodním gigantům alespoň nějaké zastání.