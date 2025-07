Epická podívaná k 20. výročí World of Warcraft: drony vytvořily show jako z jiného světa

World of Warcraft v Číně oslavil 20 let od svého vzniku

Na velkolepé show se podílelo přes tři tisíce dronů

Show mohli fanoušci sledovat nejen na místě, ale také online

MMO World of Warcraft se bez nadsázky dá označit za nejúspěšnější hru svého žánru, která se pro něj do jisté míry stala synonymem. Původně byla hra spuštěna koncem roku 2004, nicméně v Číně oslavili dvacetileté výročí této legendy až v letošním roce. A nutno podotknout, že se jedná o oslavu, jenž je skutečně hodna této nadčasové klasiky, která nestárne a zároveň dobře vypovídá o popularitě titulu ve druhé nejlidnatější zemi světa.

Oslava dvaceti let WoW ve velkém stylu

Oslava pochopitelně probíhala ve městě Šen-čen, které je známé jako bašta velkých čínských technologických firem a zároveň je symbolem rapidního rozvoje říše středu. Kdo by čekal tradiční ohňostroje, jenž pravděpodobně na území dnešní Číny vznikly, ten by se pletl – moderní doba žádná moderní oslavy. Noční oblohu nad téměř 18milionovou metropolí oživilo na tři tisíce dronů, které v synchronizovaném letu vytvářely populární postavy ze světa World of Warcraft.

V rámci show se objevily například Deathwing, Ilidan Stormrage, Xal’atath, Chen Stormstout či skvělá přeměna Arthase Menethila v Lich Kinga. Dronová oslava započala vystřelením paprsku do noční oblohy, který připomíná ve Veil, kterou způsobilo zničení Helm of Domination na začátku Shadowlands. Živý přenos mohli fanoušci sledovat nejen přímo na místě, ale také prostřednictvím oficiálních čínských účtů hry World of Warcraft na sociálních sítích.

První verze hry byla spuštěna 23. listopadu 2004. V roce 2010 měla hra přes 12 milionů aktivních předplatitelů, což je dodnes rekord mezi MMORPG. World of Warcraft je jednou z nejvýdělečnějších herních značek všech dob – jen za první dekádu hra vydělala přes 10 miliard dolarů. Spousta hráčů v oblíbeném titulu navázala hluboká přátelství a někteří dokonce uzavřeli manželství. Není se ostatně čemu divit, neboť svět Azerothu je tak rozsáhlý, že jeho virtuální pěší průchod zabere desítky hodin.

