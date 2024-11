Retro okénko: služba Battle.net patřila mezi hráči k nejoblíbenějším

Služba Battle.net si za dobu své existence získala celou řadu příznivců

Může za to především inovativní přístup k online hraní

Platformě se nevyhnuly ani kontroverze

Herní gigant Blizzard Entertainment je v nejen mezi hráči velký pojem. Jejich hry zpravidla patří bez nadsázky mezi megahity ve svých žánrech, což studiu vysloužilo jen tu nejlepší pověst. Ať už jde o akční RPG Diablo, strategie Warcraft a StarCraft, katerní hru Heartstone či World of Warcraft, hru, která se stala synonymem pro žánr MMORPG, americká společnost až na výjimky prakticky nešlápla vedle. Jedním z tajemství úspěchu je také software, který svého času znali úplně všichni – Battle.net. Jaká je jeho historie?

Battle.net změnil herní svět

Když byl 31. prosince 1996 Battle.net spuštěn, nabízel pouze několik základních služeb, jako je komunikace s jinými hráči a seznamy her. Hráči se mohli ke službě připojit, hovořit s ostatními hráči a zapojit se do multiplayeru Diabla, které bylo první dostupnou hrou. Kromě údajů o uživatelských účtech se na serverech Battle.net neukládala žádná data. Když se hráč připojil ke hře, připojoval se přímo k ostatním hráčům, přes servery Battle.net se neodesílala žádná data. To sice umožnilo rychlé a snadné používání služby, ale rychle vedlo k rozsáhlému podvádění, protože hráči používající cheaty mohli lokálně upravovat herní data.

Vydání hry StarCraft v roce 1998 výrazně zvýšilo využívání služby Battle.net. Do služby byly přidány funkce jako žebříčky a herní filtry, přičemž obzvláště populární se stal mimo USA také v Jižní Koreji. StarCraft s sebou přinesl také nový systém ochrany proti kopírování pomocí CD klíčů. Zatímco v rámci Diabla umožňoval Battle.net připojení jakéhokoli klienta, v případě StarCraftu se ke službě mohli připojit pouze hráči s platným a jedinečným CD klíčem – vygenerovaným 13místným číslem, které se distribuovalo s každou krabicovou hrou.

Hlavní novinkou, která přišla s Diablem II v roce 2000 na Battle.net byl model klient-server. Hra již nebyla simulována na počítači každého hráče, ale běžela na serverech Blizzardu. To také znamenalo, že veškerá data o postavách ve hře byla uložena na přímo na Battle.net. Hra Warcraft III: Reign of Chaos byla vydána v roce 2002 a její rozšíření Warcraft III: The Frozen Throne spatřilo světlo světa o rok později. Vydání těchto dvou her s sebou přineslo řadu nových funkcí online služby, přičemž tou nejvýznamnější byl pravděpodobně koncept anonymního matchmakingu. Tato funkce umožnila uživateli, který si chtěl zahrát online hru, jednoduše stisknout tlačítko a automaticky se spojit s jedním nebo více hráči, kteří měli podobné dovednosti (na základě žebříčku).

Druhá generace rozšířila možnosti Battle.net

V roce 2009 byl Battle.net přepracován. Nový Battle.net získal tři jedinečné sekce. První umožňuje hráčům propojit všechny účty Battle.net, postavy World of Warcraft a seznam přátel dohromady a integrovat je do jednotného účtu Battle.net. Druhá část spočívala v přeměně Battle.netu na kompetitivní platformu pro hráče, což zahrnovalo nový vylepšený systém matchmakingu, který zjednodušuje proces organizování her hráči. Poslední část se týkala nového systému chatu, který se podobal instant messagingu ve hrách. Hráči mohou komunikovat s přáteli napříč hrami, servery a postavami. Zajímavostí je, že World of Warcraft zpočátku nepodporoval Battle.net a měl od Battle.netu oddělené účty, a to až do 20. března 2009.

Pátého května 2010 Blizzard oznámil, že Battle.net 2.0 nabídne integraci se sociální sítí Facebook. V srpnu 2013 vydal Blizzard otevřenou beta verzi Battle.net Launcher. Jedná se o desktopovou aplikaci, která hráčům umožňuje nakupovat, instalovat a patchovat hry a poskytuje přístup k seznamu přátel a zprávám. Dalším významným milníkem Battle.net bylo vydání hry Destiny 2, o jejíž distribuci na platformě Windows se Blizzard stará. V lednu 2021 byla vydána významná aktualizace uživatelského rozhraní Battle.net, jejímž cílem bylo zajistit lepší viditelnost novinek a seznamu přátel uživatele, zpřístupnění funkcí a navigačních prvků.

Změna názvu netrvala dlouho

Na konci roku 2016 společnost Blizzard Entertainment oznámila plány na změnu značky Battle.net. Podle generálního ředitele Mikea Morhaimeho se společnost ocitla v situaci, kdy měla dvě konkurenční značky, Blizzard a Battle.net, čímž vytvářela mezi hráči zmatek v tom, kde najít informace o jejich hrách, a chtěla sjednotit značku. Plán byl nejprve zrušit název Battle.net ve prospěch jména Blizzard Tech, přičemž později došlo k další změně názvu na Blizzard App. Po této změně si však Blizzard uvědomil, že značka Battle.net má za sebou příliš bohatou historii na to, aby se jí vzdala. V únoru 2021 Blizzard Entertainment vydal aktualizaci rozhraní a vrátil aplikaci její původní název.

Službě Battle.net se nevyhnula ani kontroverze. Skupina hráčů upravila síťový protokol používaný ve hrách Battle.net a Blizzard a vydala emulační balíček Battle.net s názvem bnetd. Díky bnetd nemusí hráč při hraní her Blizzard používat oficiální servery Battle.net. Šestého července 2010 Blizzard oznámil, že plánuje změnit fungování fóra tak, aby se uživatelé museli identifikovat svým skutečným jménem, což se u hráčů setkalo s nelibostí. V květnu 2012, krátce po uvedení hry Diablo III na trh, objevili řadu účtů, které byly hacknuty pomocí odhalení hesel, přičemž postižené herní postavy byly zbaveny herního majetku, který bylo možné v té době prodat za peníze přímo skrze hru.

Jaké jsou vaše vzpomínky na Battle.net? Využíváte jej stále? Dejte nám vědět do komentářů.