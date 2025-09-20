Epic zase naděluje! Získejte zdarma ceněnou českou adventuru Samorost 2 i drsné závody motorek

- Epic Games Store opět naděluje hry zdarma, na své si přijdou hráči na PC i mobilech
- Pro PC je k dispozici česká adventura Samorost 2 a survival hra Project Winter
- Pecku od Amanity si mohou vychutnat i hráči na mobilech, pro které jsou připravené také závody Road Redemption Mobile
Už několik let bez nadsázky platí, že není týdne bez nové nabídky her zdarma v digitálním obchodě Epic Games Store. Nejinak je tomu i tentokrát. Až do 25. září si hráči na počítačích do svých virtuálních knihovniček mohou přidat oceňovanou point-and-click adventuru Samorost 2 od českého vývojářského studia Amanita Design a deduktivní hříčku s prvky přežití Project Winter. Pro mobilní hráče je kromě malebného Samorosta připravená ještě brutální závodní hra Road Redemption (pro fungování odkazu musíte být přihlášení do Epic Games Store).
Samorost 2
Samorost 2 poprvé vyšel v roce 2005 (mobilní verze dorazila o 15 let později, pozn. red.) a pro tehdy nepříliš známé tuzemské herní studio byl prvním větším komerčním projektem. Žánrově jde o klasickou point-and-click adventuru plnou hádanek, nádherných ručně kreslených obrazovek a laskavého humoru. V kůži roztomilého vesmírného skřítka a meziplanetárního cestovatele v jedné osobě budete zachraňovat psa, jehož únos mají na svědomí neznámí mimozemšťané.
Road Redemption Mobile
Pro hráče na telefonech s operačními systémy iOS a Android si Epic připravil ještě krvavé závody Road Redemption Mobile od Pixel Dash Studios. Duchovní nástupce hry Road Rash (1999) vsází na bláznivou hratelnost, v rámci níž se soupeřící motorkáře snažíte porazit všemi možnými prostředky včetně zbraní na blízko i širokého arzenálu bouchaček. Za eliminaci nepřátel navíc získáváte peníze a zkušenosti, které lze směnit za úpravy postavy či lepší vybavení.
Project Winter
Project Winter (2019) bychom mohli popsat jako společenskou dedukční videohru se survival prvky. Hráči se totiž ujímají rolí „přeživších“ a „zrádců“, přičemž musí plnit různé úkoly. Jedna skupina hráčů se snaží uniknout před blížící se sněhovou bouří, zatímco ta druhá se jim snažím útěk překazit.
- Celou nabídku naleznete zde
Nabídka platí až do 25. září. Poté bude k dispozici kreslená adventura Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy a vizuálně podmanivé 2D RPG s názvem Eastern Exorcist, které se odehrává ve fantasy východním světě plném zlých duchů a monster.