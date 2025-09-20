TOPlist

Epic zase naděluje! Získejte zdarma ceněnou českou adventuru Samorost 2 i drsné závody motorek

Marek Bartík
20. 9. 18:00
0
Hry Samorost 2 a Road Redemption
  • Epic Games Store opět naděluje hry zdarma, na své si přijdou hráči na PC i mobilech
  • Pro PC je k dispozici česká adventura Samorost 2 a survival hra Project Winter
  • Pecku od Amanity si mohou vychutnat i hráči na mobilech, pro které jsou připravené také závody Road Redemption Mobile

Už několik let bez nadsázky platí, že není týdne bez nové nabídky her zdarma v digitálním obchodě Epic Games Store. Nejinak je tomu i tentokrát. Až do 25. září si hráči na počítačích do svých virtuálních knihovniček mohou přidat oceňovanou point-and-click adventuru Samorost 2 od českého vývojářského studia Amanita Design a deduktivní hříčku s prvky přežití Project Winter. Pro mobilní hráče je kromě malebného Samorosta připravená ještě brutální závodní hra Road Redemption (pro fungování odkazu musíte být přihlášení do Epic Games Store).

Samorost 2

Samorost 2 poprvé vyšel v roce 2005 (mobilní verze dorazila o 15 let později, pozn. red.) a pro tehdy nepříliš známé tuzemské herní studio byl prvním větším komerčním projektem. Žánrově jde o klasickou point-and-click adventuru plnou hádanek, nádherných ručně kreslených obrazovek a laskavého humoru. V kůži roztomilého vesmírného skřítka a meziplanetárního cestovatele v jedné osobě budete zachraňovat psa, jehož únos mají na svědomí neznámí mimozemšťané.



Gabe Newell, zakladatel společnosti Valve (ilustrační obrázek)



Road Redemption Mobile

Pro hráče na telefonech s operačními systémy iOS a Android si Epic připravil ještě krvavé závody Road Redemption Mobile od Pixel Dash Studios. Duchovní nástupce hry Road Rash (1999) vsází na bláznivou hratelnost, v rámci níž se soupeřící motorkáře snažíte porazit všemi možnými prostředky včetně zbraní na blízko i širokého arzenálu bouchaček. Za eliminaci nepřátel navíc získáváte peníze a zkušenosti, které lze směnit za úpravy postavy či lepší vybavení.

Project Winter

Project Winter (2019) bychom mohli popsat jako společenskou dedukční videohru se survival prvky. Hráči se totiž ujímají rolí „přeživších“ a „zrádců“, přičemž musí plnit různé úkoly. Jedna skupina hráčů se snaží uniknout před blížící se sněhovou bouří, zatímco ta druhá se jim snažím útěk překazit.

Nabídka platí až do 25. září. Poté bude k dispozici kreslená adventura Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy a vizuálně podmanivé 2D RPG s názvem Eastern Exorcist, které se odehrává ve fantasy východním světě plném zlých duchů a monster.

