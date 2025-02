Epic Games Store se na smartphonech daří, nabízí desítky her a legendární Star Wars hru zdarma

Hernímu obchodu Epic Games Store se na mobilních platformách daří

Ke stávajícímu výběru her nyní přibylo dalších 16 nových titulů

Zdarma si navíc až do 20. března můžete stáhnout dvojici Star Wars her

Když na operačním systému Android chcete stáhnout nějakou tu aplikaci či hru, patrně většina z vás zamíří do obchodu Google Play. Výhodou Androidu (a v EU také iOS) je nicméně jeho otevřenost, také co se týče zdrojů aplikací a her, tudíž existují i zajímavé alternativy, jako je třeba Epic Games Store. Ten se, jak je již z jeho názvu patrné, zaměřuje především na hry. Původně sice vznikl jako podpora pro tituly Fornite a Fall Guys, nicméně nyní na něm najdeme přes třicet zajímavých titulů.

16 nových her a dvojice Star Wars titulů zdarma

Epic Games Store už ve své nabídce měl 20 zajímavých titulů, avšak nyní k nim přibývá dalších 16 nových a nutno podotknout, že se nejedná o žádná „béčka“. Za zmínku stojí třeba česká adventura Machinarium, dvojice ikonických RPG ze světa Star Wars Knights of the Old Republic 1 a 2 nebo třeba Cultist Simulator. Kompletní seznam najdete níže:

Cultist Simulator

Figment 2: Creed Valley

Machinarium

Road Redemption

Shadow Fight 4: Arena

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II

Trailer Park Boys: Greasy Money

Warface: GO

Doodle God: Infinite Alchemy Merge

Food Truck Chef Cooking Games

Gigapocalypse

Hollywood Crush

Little Big Workshop

Train Valley 2

To ale není všechno. Při této příležitosti si Epic Games připravilo pro hráče překvapení, které ocení především fanoušci Hvězdných válek. Až do 20. března si mohou uživatelé obchodu Epic Games Store na Androidu a iOS zdarma stáhnout již zmíněné kultovní hry Star Wars: Knights of the Old Republic a Star Wars: Knights of the Old Republic II.