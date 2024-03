Epic Games Store na iOS jen tak nebude. Apple zrušil hernímu studiu vývojářský účet

Před čtyřmi lety se rozhořela válka mezi společnostmi Apple a Epic Games. Vývojářské studio v srpnu roku 2020 propašovalo do populární hry Fortnite vlastní platební systém, čímž porušilo zásady App Store, načež Apple hru ze svého obchodu smazal. S tímto krokem v Epic Games zjevně počítali, důkazem čehož se stalo předpřipravené parodické video na legendární jablečnou reklamu 1984 původně propagující počítač Macintosh.

Epic chtěl tímto videem poukázat na to, jak se role za poslední desítky let obrátily – z utlačované garážové firmy se stal obrovský korporát, který utlačuje menší hráče. I když se hra Fortnite na iOS ve formě aplikace nikdy nevrátila, vývojářské studio dosáhlo svého – vyvolalo hlasitou diskuzi o uzavřenosti platformy iOS a přiměřenosti poplatků v App Store. Na tyto body pamatuje i evropský Akt o digitálních službách (DMA), který přinutil Apple platformu iOS více otevřít konkurenčním službám a aplikacím, jenže Apple se tomu brání zuby nehty.

Namísto toho, aby Apple učinil z iOS konkurenceschopné prostředí, vymyslel pro Evropu taková pravidla, aby se červík nažral, ale jablko zůstalo celé (byť zprava nakousnuté). Do iOS (od verze 17.4) lze teoreticky instalovat obchody třetích stran a z nich instalovat aplikace, ovšem podmínky jsou pro třetí strany natolik nevýhodné, že se do nich nikomu nechce pouštět a raději nechá všechno při starém. Microsoft například pro iOS plánoval Xbox Store, ale nakonec z těchto plánů vycouval. V Epic Games se ale odradit nenechali, což přinutilo Apple jednat.

Tvůrci Fortnite před měsícem oznámili, že v průběhu letošního roku připraví pro iOS vlastní obchod aplikací, ze kterého si hráči budou moci stahovat své oblíbené tituly. Do jaké fáze se tento projekt dostal, v tuto chvíli nevíme, a možná se to ani nedozvíme. Apple totiž „preventivně“ Epic Games smazal vývojářský účet, bez kterého svůj obchod na iOS spustit nemůže. Důvod? Prý se nejedná o důvěryhodného partnera.

Apple has terminated our developer account and now we cannot develop the Epic Games Store for iOS.

This is a serious violation of the EU’s Digital Markets Act. We will continue to fight to get back on iOS!https://t.co/BmqFxG26ul

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 6, 2024