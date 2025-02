Epic Games rozdává herní pecky! Dnes skvělou strategii, zítra manažera F1

Platforma Epic Games Store opět rozdává výtečné herní tituly

Mezi ně patří třeba povedená strategie Humankind, nebo manažer stáje formule 1

Zatímco první zmíněný je zdarma jen do čtvrtka, druhý teprve bude k dispozici

Distribuční platforma Epic Games Store si získala mezi hráči popularitu především tím, že jim tu a tam nadělí zajímavou hru zcela zdarma, přičemž nezřídka kdy to bývá i titul, který rozhodně nepatří mezi béčka. Také tentokrát si Epic Games pro věrné příznivce zajímavé tituly, jenž byste rozhodně neměli minout. Co tedy můžete získat do své sbírky zcela zdarma?

Skvělá strategie i manažer stáje F1

Během dnešního a zítřejšího dne si můžete na platformě stáhnout zcela zdarma nejen zajímavou příběhovou adventuru Beyond Blue (Metacritic: 72/100). ale především může být vaše hra s názvem Humankind (Metacritic: 77/100). Tu znají především fanoušci strategií z podžánru 4X (eXplore – prozkoumat na mapě okolí, eXpand – rozšířit svůj vliv, například zakládáním nových osad, eXploit – využít zdroje, které ovládá (například těžit z obsazených území suroviny), eXterminate – napadnout a zničit ostatní hráče).

Mezi nejznámější hry tohoto typu patří kupříkladu série Civilization, která tento měsíc přišla s novým přírůstkem, jehož herní mechaniky se právě u titulu Humankind inspirovaly. Vzhledem k tomu, že běžně je titul k dispozici za 1280 korun, jedná se o výhodnou nabídku.

To ale není všechno – od 13. února se hráči mohou těšit nejen na bundle do hry Apex Legends, ale obzvláště na F1 Manager 2024 (Metacritic: 81/100), který můžete mít zdarma od 13. do 20. února. Fanouškům motorsportu tak příhodně ukrátí přibližně měsíční čekání, než začne letošní sezóna formule 1. Ať už se rozhodnete pro jakýkoli titul z nabídky Epic Games Store, který je nyní zdarma, jistě vám poskytne hodiny skvělé zábavy.