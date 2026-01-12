TOPlist

Energie na rozdávání: unikátní powerbanku rozlomíte jako tatranku

Marek Bartík 12. 1. 7:00
Nimble Powerbank
  • Výrobce příslušenství Nimble představil na CESu unikátní powerbanku, kterou můžete rozdělit na dvě poloviny
  • Powerbanka má kapacitu 10 000 mAh, po rozdělení má každá půlka 5000 mAh, obě jsou vybaveny USB-C konektorem
  • Se zahájením prodeje se počítá na letošní jaro, cena by se měla pohybovat kolem 80 dolarů

Letošní ročník veletrhu CES je za námi, jeho dozvuky však ještě zcela nevyprchaly. Jedním z nich je i unikátní powerbanka od výrobce příslušenství Nimble, kterou lze „rozlomit“ podobně jako tatranku. Pokud se alespoň občas dostanete do situace, kdy musíte neochotně sdílet přenosnou nabíječku například s kamarádem, ačkoliv baterie vašeho telefonu – jako na potvoru – rovněž mele z posledního, pak by powerbanka s názvem Champ Stack 10K mohla být ideálním řešením.

Powerbanka Nimble Champ Stack 10K
Powerbanka Nimble Champ Stack 10K

Champ Stack 10K na první pohled vypadá jako typická powerbanka s kapacitou 10 000 mAh, která následuje trend vestavěných nabíjecích kabelů. Ve srovnání s konkurencí ovšem vyčnívá unikátní vychytávkou – můžete ji totiž rozdělit na dvě poloviny, pochopitelně bez poškození. V praxi to znamená, že dvě osoby mohou nabíjet svá zařízení samostatně, tedy aniž by museli stát bezprostředně vedle sebe. Každý si zkrátka odlomí svou polovinu a může se pohodlně pustit do nabíjení.

Sdílená energie

Po rozdělení funguje každá polovina Champ Stack 10K jako samostatná powerbanka s kapacitou 5 000 mAh, což by mělo stačit k úplnému oživení drtivé většiny vybitých smartphonů. Jedna polovina je vybavena vestavěným nabíjecím kabelem USB-C, zatímco ta druhá disponuje výklopným USB-C konektorem, takže ani vy, ani váš kamarád se nemusíte starat o hledání dalších kabelů. Zamrzí snad jen pomalejší nabíjení. V celku dosahuje powerbanka maximálního výkonu 30 W, zatímco při rozdělení by podle magazínu Wired měla každá polovina dosahovat rychlosti nabíjení 20 W.



Levná nabíječka IKEA Sjöss s výkonem 20 W



Nepřehlédněte

Ikea má USB-C nabíječku za 99 Kč, nahradí přitom tu drahou k iPhonu

Pokud tedy v rodinném kruhu nebo mezi přáteli trpíte častým nedostatkem rezervní energie a nevyhovuje vám, že s sebou musíte neustále nosit velkokapacitní powerbanku, která uživí i několik připojených zařízení najednou, pak vyhlížejte příchod jarních měsíců. Právě v tomto období by totiž novinka od Nimble měla vstoupit na trh. Cena by se podle redaktorů z CNN měla pohybovat kolem 80 dolarů, tedy cca 1670 korun.

Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

