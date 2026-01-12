Energie na rozdávání: unikátní powerbanku rozlomíte jako tatranku

- Výrobce příslušenství Nimble představil na CESu unikátní powerbanku, kterou můžete rozdělit na dvě poloviny
- Powerbanka má kapacitu 10 000 mAh, po rozdělení má každá půlka 5000 mAh, obě jsou vybaveny USB-C konektorem
- Se zahájením prodeje se počítá na letošní jaro, cena by se měla pohybovat kolem 80 dolarů
Letošní ročník veletrhu CES je za námi, jeho dozvuky však ještě zcela nevyprchaly. Jedním z nich je i unikátní powerbanka od výrobce příslušenství Nimble, kterou lze „rozlomit“ podobně jako tatranku. Pokud se alespoň občas dostanete do situace, kdy musíte neochotně sdílet přenosnou nabíječku například s kamarádem, ačkoliv baterie vašeho telefonu – jako na potvoru – rovněž mele z posledního, pak by powerbanka s názvem Champ Stack 10K mohla být ideálním řešením.
Champ Stack 10K na první pohled vypadá jako typická powerbanka s kapacitou 10 000 mAh, která následuje trend vestavěných nabíjecích kabelů. Ve srovnání s konkurencí ovšem vyčnívá unikátní vychytávkou – můžete ji totiž rozdělit na dvě poloviny, pochopitelně bez poškození. V praxi to znamená, že dvě osoby mohou nabíjet svá zařízení samostatně, tedy aniž by museli stát bezprostředně vedle sebe. Každý si zkrátka odlomí svou polovinu a může se pohodlně pustit do nabíjení.
Sdílená energie
Po rozdělení funguje každá polovina Champ Stack 10K jako samostatná powerbanka s kapacitou 5 000 mAh, což by mělo stačit k úplnému oživení drtivé většiny vybitých smartphonů. Jedna polovina je vybavena vestavěným nabíjecím kabelem USB-C, zatímco ta druhá disponuje výklopným USB-C konektorem, takže ani vy, ani váš kamarád se nemusíte starat o hledání dalších kabelů. Zamrzí snad jen pomalejší nabíjení. V celku dosahuje powerbanka maximálního výkonu 30 W, zatímco při rozdělení by podle magazínu Wired měla každá polovina dosahovat rychlosti nabíjení 20 W.
Pokud tedy v rodinném kruhu nebo mezi přáteli trpíte častým nedostatkem rezervní energie a nevyhovuje vám, že s sebou musíte neustále nosit velkokapacitní powerbanku, která uživí i několik připojených zařízení najednou, pak vyhlížejte příchod jarních měsíců. Právě v tomto období by totiž novinka od Nimble měla vstoupit na trh. Cena by se podle redaktorů z CNN měla pohybovat kolem 80 dolarů, tedy cca 1670 korun.