Elon Musk zuří kvůli nemocenské! Německá Gigafactory má „rekordní“ čísla

Tesle chybí zaměstnanci, nemocnost v berlínské Gigafactory atakovala hranici 17 procent

Přes 200 lidí se v práci neukázalo celý rok, což rozhněvalo samotného Elona Muska

Ten se aktivně zapojil do řešení problému, továrna totiž neplní výrobní cíle

Docházka zaměstnanců v německé továrně Tesly je slabá, problém je přitom dlouhodobý a musí ho řešit i sám Elon Musk. Ten z celé situace samozřejmě není příliš nadšený, jelikož je pro něj důležitá maximální pracovní efektivita. Gigafactory v Berlíně se vymyká běžným průměrům německých továren a v srpnu loňského roku dokonce měla na nemocenské rekordních 17 % zaměstnanců.

Průměr oboru se přitom pohybuje okolo pěti procent. Ačkoliv srpen byl rekordní, i po následném snížení je nemocnost v Tesle dvojnásobná oproti ostatním firmám, pohybuje se totiž stále okolo 11 %. V továrně je zaměstnáno celkem 200 lidí, kteří se v práci neukázali dokonce celý rok.

Kultura strachu a nevhodné pracovní podmínky?

Vedení se tuto situaci snaží řešit, moc možností ale nemá. Nakonec tedy výrobní ředitel spolu se zástupcem z oddělení lidských zdrojů začali zaměstnance kontrolovat doma, jestli jsou opravdu v domácím léčení. To se samozřejmě nesetkalo s pochopením a vedlo to k mnoha konfliktům v některých případech vedoucím až k telefonátům na policii. Zaměstnanci svého zaměstnavatele obviňují z porušování soukromí a do celé záležitosti se vložily také odbory, dle kterých ve výrobě vládne kultura strachu a nevhodné pracovní podmínky, což má být důvod vysoké nemocnosti.

Celá záležitost ale ani po několika měsících nemá řešení. Teslu kritizují zaměstnanci, odbory i média, k zásadnímu snížení nemocnosti zaměstnanců ale nedošlo. To vede ke snížení produktivity Giga Berlín a neplnění výrobních cílů. Vedení tedy tento problém začalo řešit i s Elonem Muskem, který se má do celé záležitosti vložit. Nejspíše by bylo vhodné zaměřit se na reálné důvody slabé docházky zaměstnanců, namísto obcházení a kontrol jejich domácností.

Elon Musk ale nebude mít velké pochopení pro zlepšování pracovních podmínek. Spíš by se dalo očekávat, že se začíná hodně těšit na den, kdy v jeho továrnách nebudou zaměstnanci potřeba. K tomu zcela jistě směřuje, což ukázal i na videích z Fremontu, kde automobily samy jezdí po továrně i na nakládací plochu.