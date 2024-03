Elon Musk žaluje tvůrce ChatGPT. Už jim nejde o prospěch lidstva, tvrdí

Muskovi se nelíbí aktuální tah na komerční branku OpenAI

Na vině je „tajný“ ChatGPT-4 a výrazný investor v podobě Microsoftu, který má na OpenAI vliv

Musk svého času OpenAI spoluzakládal a pomáhal firmu rozjíždět, v roce 2018 ale odešel

Elon Musk podal žalobu na společnost OpenAI a jejího generálního ředitele Sama Altmana a obvinil ji, že se odklonila od svého původního altruistického poslání. Vadí mu především zaměření se na zisk, zejména díky spolupráci s Microsoftem.

Už ne jen pro obecné dobro?

Žaloba tvrdí, že chování společnosti OpenAI, včetně jejího nakládání s aktuální technologií GPT-4, porušuje základní dohodu stanovenou Muskem, Altmanem a prezidentem OpenAI Gregem Brockmanem. Musk byl totiž jedním ze spoluzakladatelů OpenAI a už v minulosti se nad aktuálním komerčním směřováním firmy podivoval.

Původní dohoda měla za cíl udržet technologii umělé inteligence neziskovou a s otevřeným zdrojovým kódem, což kontrastuje se současnou situací, kdy celé „technologické zázemí“ GPT-4 zůstává utajeno, údajně z komerčních důvodů, což z něj fakticky dělá proprietární technologii společnosti Microsoft. Ta do OpenAI investovala nemalé prostředky a velmi úzce s ní spolupracuje.

Muskova žaloba požaduje, aby se OpenAI vrátila ke svému základnímu poslání vyvíjet umělou obecnou inteligenci (AGI) pro zlepšení lidstva, a nikoli sloužit zájmům svých vedoucích představitelů a Microsoftu, jednomu z největších technologických gigantů na světě. Žaloba zdůrazňuje obavy z přechodu OpenAI na „de facto uzavřenou dceřinou společnost“ Microsoftu, která se zaměřuje na maximalizaci zisku a uspokojení vlastních akcionářů.

Reakce od OpenAI

A co na to OpenAI? Ta oznámila, že hodlá shodit ze stolu veškerá Muskova tvrzení. Firma v čerstvě zveřejněném příspěvku na webu vysvětluje, že OpenAI byla založena koncem roku 2015 s vizí vytvořit AGI (Artificial General Intelligence, tedy obecnou umělou inteligenci), která by byla prospěšná a bezpečná pro celé lidstvo.

Zakladatelé Greg Brockman a Sam Altman prý původně usilovali o získání 100 milionů dolarů, ale Musk je měl přimět k finančnímu závazku ve výši 1 miliardy dolarů. Sám si totiž prý uvědomoval, že tady pár set milionů dolarů stačit nebude.

Přestože se OpenAI podařilo získat značné finanční prostředky, včetně necelých 45 milionů dolarů od Muska a více než 90 milionů dolarů od dalších dárců, bylo prý velice brzy zřejmé, že dosažení AGI bude vyžadovat prostředky v mnohem větším měřítku. Potenciálně až v řádu miliardy dolarů ročně, jak měl podle zveřejněných emailů navrhovat sám Musk.

Tyto debaty mezi spoluzakladateli nakonec vedly k diskuzím o vytvoření ziskového subjektu, který by hlavní poslání OpenAI dokázal podporovat. Podle OpenAI ale Musk navrhoval buď sloučení s Teslou, nebo získání absolutní kontroly, což mělo nakonec vést k jeho odchodu z představenstva OpenAI.

OpenAI následně ve své odpovědi upozorňuje na bezplatnou verzi svých AI nástrojů s tím, že například pomohla Albánii při urychlení jejího přístupového procesu do EU, zlepšení příjmů zemědělců v Keni a Indii prostřednictvím Digital Green, zjednodušení formulářů souhlasu s chirurgickým zákrokem pro největšího poskytovatele zdravotní péče na Rhode Islandu, společnost Lifespan, a pomoc Islandu při zachování islandského jazyka.

Závazek OpenAI k širokému přístupu k výkonným technologiím umělé inteligence, včetně nabídky bezplatné verze, má tak dle slov firmy dokazovat její odhodlání demokratizovat výhody umělé inteligence. OpenAI také tvrdí, že její úsilí o pokrok v technologii umělé inteligence bez kompromisů v oblasti bezpečnosti a dostupnosti podtrhuje její základní cíl, kterým je zajistit, aby nástup AGI sloužil většímu prospěchu lidstva.

Obavy z komerční obecné umělé inteligence?

Před založením OpenAI v roce 2015 a pozdějším odchodem ze společnosti Musk hlasitě upozorňoval na potenciální nebezpečí umělé inteligence a zasazoval se o ochranná opatření, která by zabránila tomu, aby tyto systémy vytlačily lidské role. Jeho angažovanost nakonec vedla až k vytvoření firmy xAI a zavedení AI bota na sociální síti X. Jenže Muskův chatbot Grok sice funguje, ale obecně vzato není v konkurenci ChatGPT, Gemini, Llama či Claude brán zase tak vážně. Ostatně ani nevyniká žádnými výjimečnými schopnosti, které by třeba jiným jmenovaným chatbotům chyběly.

Žaloba se zabývá schopnostmi modelu GPT-4, který OpenAI spustila před rokem, a zdůrazňuje jeho lepší rozumové schopnosti než u průměrného člověka, což dokládá jeho vysoký výkon při jednotné advokátní zkoušce. Rovněž poukazuje na vývoj modelu „Q Star“, který má údajně blíže ke skutečné AGI – tedy k obecné umělé inteligenci, což je aktuálně jakýsi svatý grál vývoje AI.

Muskova žaloba dále kritizuje následky Altmanova krátkého vyhazovu a opětovného přijetí do OpenAI v loňském roce a tvrdí, že Altman, Brockman a Microsoft manipulovali s cílem dosadit členy správní rady příznivé pro Microsoft. Tento krok podle Muska ohrozil nezávislost správní rady a její schopnost efektivně posuzovat úspěchy AGI.

Elon Musk v OpenAI

Za připomenutí stojí, že OpenAI není tak úplně obyčejná firma. Má poměrně unikátní hybridní strukturu, která se zase tak často nevídá. Původně byla totiž založena jako nezisková organizace zaměřená na vývoj umělé obecné inteligence (AGI) způsobem, který je bezpečný a prospěšný pro celé lidstvo. Později byla založena zisková společnost s omezením potenciálních výnosů.

Tato zisková odnož pomáhá generovat příjmy na financování výzkumu a vývoje. Omezení zisku zajišťuje, že finanční pobídky nezastíní původní neziskové cíle bezpečnosti a všeobecného prospěchu, a vytváří tak rovnováhu mezi etickým výzkumem a potřebou zdrojů.

A právě při zakládání původní neziskové OpenAI stál v roce 2015 i Elon Musk. Nebyl jen finančním patronem, ale patřil ke skupině vlivných osobností včetně Sama Altmana a Ilji Sutskevera, kteří si představovali neziskovou organizaci věnující se bezpečnému rozvoji umělé inteligence pro zlepšení lidstva.

Odchod Elona Muska z představenstva společnosti OpenAI v roce 2018 lze přičíst možnému střetu zájmů, který vyplýval z jeho dvojí funkce. V té době totiž Tesla (pod Muskovým vedením) výrazně investovala do vývoje technologie autonomního řízení, což je oblast, která je silně závislá na umělé inteligenci. To se pochopitelně výrazně překrývalo s hlavním posláním tehdy stále ještě neziskové OpenAI, kterým je výzkum a vývoj bezpečné a přínosné umělé inteligence.

Svého času tak panovaly například obavy, že by Tesla mohla získat přednostní přístup k výzkumu OpenAI nebo že by Muskův vliv na směřování výzkumu OpenAI mohl být vychýlen ve prospěch ambicí Tesly v oblasti samořízených automobilů. Musk se svým odstoupením z představenstva snažil zachovat transparentnost a vyhnout se situacím, které by mohly ohrozit objektivitu výzkumného úsilí OpenAI.