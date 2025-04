Elon Musk streamoval přímo ze svého tryskáče. Sledující se jeho hraní vysmáli

Někdy to člověk prostě zkusí a ono se to nepovede. Elon Musk si zřejmě myslel, že bude fajn zahrát si během letu Path of Exile 2, připojit se přes Starlink a ukázat světu, že jeho oblíbenou hrou není pouze Diablo IV. Bohužel, všechno to dopadlo přesně tragicky. Nejen, že se mu nedařilo ve hře, ale ještě se stal terčem trollů, kteří ho během živého vysílání zasypali vzkazy na hraně šikany.

Tahle hra je známá tím, že vám nic neodpustí. Nevede vás za ručičku, chyby se trestají okamžitě a bossové jsou nemilosrdní. Musk si zvolil rovnou „hardcore“ režim, kde každá smrt znamená konec postavy. A právě smrt při jednom z prvních bossů ho dostihla hned několikrát. Výsledkem byly nové a nové postavy, frustrace… a nakonec rage quit.

Elon Musk rage quit his private jet livestream on Saturday after being trolled by chatters in Path of Exile 2.

He deleted the stream from X after its abrupt ending, but the entire recording was later uploaded to YouTube 💀 pic.twitter.com/evKHQO5YVY

— esports (@esports) April 9, 2025