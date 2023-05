Elon Musk na párty! Před schůzkou s Macronem pařil a pak přespal v autě

Elon Musk je skutečně unikát. Tuto neděli se měl setkat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Jen několik hodin předtím byl přitom spatřen – a natočen na video – jak nespoutaně paří na koncertě australské kapely Rüfüs Du Sol konaném v Cabo San Lucas v Mexiku.

Server Benzinga vypočítal, že Musk musel se svým letadle odletět z domova do Mexika, tam si užít večer, a pak zamířit přes půl světa do Francie za neuvěřitelných 48 hodin. A že si šéf Tesly večer náležitě užil, dokládají i videa kolující po internetu.

This one is the best 😂 pic.twitter.com/Zf1f4WzeyQ

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 15, 2023