Dva díly české herní legendy Brány Skeldalu jsou na Steamu. Kdy dorazí třetí díl?

Ikonická hra z konce devadesátých let Brány Skeldalu konečně dorazila na platformu Steam

K dispozici je také druhý díl s podtitulem Pátý učedník

Závěr trilogie prozatím na Steamu chybí

Fanoušci českých her jistě velmi dobře znají legendu jménem Brány Skeldalu. Tento krokovací dungeon z 90. let si získal srdce nejednoho tuzemského hráče, za což může nejen skvělá grafická stylizace, povedené herní mechaniky či nadčasová hudba, ale také poutavý příběh. Nyní si po 27 letech konečně můžete tento skvost znovu vychutnat, pochopitelně i na těch nejmodernějších strojích – první dva díly této série jsou totiž oficiálně k zakoupení v rámci digitální distribuční platformy Steam.

Brány Skeldalu jsou k dispozici na Steamu

Ačkoli šlo původní Brány Skeldalu stáhnout i v minulosti, nejednalo se o zcela legální způsob (spíš jakousi šedou zónu), přičemž s případnou optimalizací vám nikdo moc nepomohl. S příchodem na Steam ale kromě snazší dostupnosti je k dispozici také podpora, o kterou se stará sám tvůrce Jindřich Skeldal (dříve Rohlík) a programátor Ondřej Novák. Ostatně v rámci zpětné vazby komunity už aktivně řeší problém s ukládáním hry, který postihuje některé uživatele.

„Bez sociálních sítí jsem dlouho netušil, co pro české hráče znamenají. To až zpětně, když třeba potkávám lidi na přednáškách nebo když mě zastavují náhodní kolemjdoucí a chtějí se se mnou vyfotit. Nebo když jedu na Moravu na košt a do sklípku se slézají lidi, aby se na mě mohli podívat. To přeháním, šli tam kvůli vínu, ale Skeldal taky hráli,“ uvedl Skeldal pro server CzechCrunch.

Zajímavostí je, že si tuto starou klasiku mohou nově vychutnat i zahraniční hráči díky novému překladu do angličtiny. „V devadesátých letech jsem chtěl dostat Skeldal do zahraničí, ale nepodařilo se. Nyní to už nemá byznysově význam, ale i tak mě anglická verze potěší. Bude to určité vnitřní uzavření,“ dodal Skeldal. První dva díly jsou k dispozici za poměrně lidovou cenu, navíc až do 14. května se slevou – první Brány Skeldalu lze pořídit za 4 eura, tedy zhruba stokorunu, druhý díl poté za 5 eur, tedy přibližně 125 korun. Balíček obou her vás poté vyjde na 8 eur, což je přibližně 200 korun.

Fanoušci série si jistě povšimli, že v balíčku her na Steamu chybí třetí díl Brány Skeldalu 3: Sedm mágů. Ten se na distribuční platformě nejspíše v budoucnu objeví také. „Rád bych uvolnil celou trilogii, až se situace dořeší. Práva sice vlastní Napoleon Games, ale firma je v likvidaci a než bude zlikvidována, tak je to taková šedá zóna. Práva by poté měly přejít dle dohody na mě, nicméně poté do té hry bude potřeba šáhnout – nepůjde jen tak vzít a vydat,“ zmínil Skeldal v rozhovoru v podcastu GeForce Now. Kdy se tedy dočkáme celé trilogie na Steamu prozatím není jasné.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.