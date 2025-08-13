TOPlist

Druha řada Wednesday rekordy nezlomila. Ma stejný rozjezd jako ta první

Jakub Fišer
Jakub Fišer 13. 8. 20:30
Wednesday 2
  • Druhá řada seriálu Wednesday na Netflixu slaví úspěch podobný první sérii
  • Za první týden si novinka s Jennou Ortegou připsala 50 milionů zhlédnutí

Od středy je na platformě Netflix k vidění první část druhé řady velmi oblíbeného seriálu Wednesday. Očekávání jsou velká, vzhledem k tomu, že první série z roku 2022 je dodnes nejsledovanějším anglicky mluveným seriálem na této streamovací službě. Nicméně druhá řada ze stínu té první nevystoupila.

Wednesday 2: 50 milionů za první týden

První Wednesday způsobila poprask. Na výsluní vrátila oceňovaného Tima Burtona, zajistila obří úspěch a pozornost jak tvůrčímu duu Alfred Gough a Miles Millar, tak i představitelce titulní Wednesday, americké herečce Jenně Orteze. Výsledkem je do dnešního dne nejsledovanější anglicky mluvený seriál na Netflixu: 252,1 milionu zhlédnutí, 1,7 miliardy hodin sledování. Pro srovnání, druhý Adolescent má „jen“ 142 milionů zhlédnutí.

Sledovanost Wednesday 2 za první týden
Podle dat Netflix & Chiffres má druhá série zatím takřka totožný rozjezd. Během prvního týdne nasbírala 50 milionů zhlédnutí, zatímco první Wednesday měla za první týden po zveřejnění 50,1 milionu zhlédnutí. Pro tvůrce je ale složité hovořit o úspěchu. Na jednu stranu ano, druhá řada (byť zatím kratší, protože zveřejněny byly pouze 4 epizody) má stejnou sledovanost.

Netflix čeká těžký úkol

Ovšem čísla a pozornost diváků se štěpí mezi dvě období, protože zbývající 4 epizody dorazí až v září. Před Netflixem je tak zdánlivě složitý úkol, a sice přilákat diváky ke sledování Wednesday i za měsíc. To jsou de facto dvojnásobné výdaje na marketing. Výhodou může být, že značná část předplatitelů, kteří si Netflix platí nahodile a ne průběžně, si předplatné nejspíš zachová i na další měsíc a nezruší jej poté, co dokončí první čtyři díly Wednesday 2.

„Známe dobře příběh seriálů Netflixu: první sezóna dosahuje obrovských čísel, následující sezóna už není tak úspěšná, a to samé očekáváme i v případě druhé sezóny Wednesday. Verdikt budeme mít až za několik týdnů/měsíců, až vyjde druhá část, ale nejspíš se nemýlíme, když řekneme, že se v žebříčku 10 nejlepších umístí daleko za první sérií,“ uvádí francouzský blog Netflix & Chiffres.

